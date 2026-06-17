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VOCERO AL BANQUILLO

Manuel Adorni, más cerca de la expulsión: el Senado vota su interpelación el 25 y aliados piden que renuncie

Habrá una sesión el próximo jueves. Si la mayoría del recinto lo define, el jefe de Gabinete deberá responder sobre su enriquecimiento una semana después.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Manuel Adorni, durante su exposición en Diputados.&nbsp;

Manuel Adorni, durante su exposición en Diputados. 

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Si al menos una de esas iniciativas es aprobada con la mayoría del recinto (37 votos), el jefe de Gabinete deberá asistir una semana después y someterse a interrogatorio sobre su patrimonio. Ese número es posible con el peronismo, la UCR, el PRO y algunos partidos locales que ya expresaron su fastidio con el exvocero.

De prosperar la interpelación, Adorni recibirá un cuestionario específico sobre sus recientes declaraciones juradas y podría perder relevancia su exposición mensual, que se comprometió a hacer como jefe de ministros y aún no se pospuso. La oposición dialoguista espera que Javier Milei reaccione y lo obligue al jefe de Gabinete a presentar su renuncia.

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Manuel Adorni, sin aliados

La hoja de ruta se definió en una reunión de labor parlamentaria, que tuvo la presencia de todas las autoridades de bloque. Estuvieron el peronismo y los habituales socios del Gobierno, que son la UCR, el PRO y la amplia gama de los partidos provinciales. Había sido citada por Victoria Villarruel, molesta porque el ministro coordinador prometió hacer su informe de gestión en julio.

Patricia Bullrich reunió a estas bancadas previo al encuentro de labor parlamentaria, pero no logró estirar más los tiempos. "Le dijimos que esto se tiene que resolver en una semana y lo entendió", sostuvo uno de ellos a Letra P.

Tal como anticipó este medio, el panorama para Adorni es desolador. Si no decide irse por su cuenta es difícil que el Congreso no le marque la salida. Es una facultad que le asigna la Constitución en el artículo 101. Por mayoría absoluta de las dos cámaras (37 senadores y 129 diputados), el parlamento está facultado a votar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Si prospera, debe dejar el cargo.

Cómo se echa a un jefe de Gabinete

La moción de censura es una atribución que fue incorporada en la Constitución de 1994 y los legisladores, por primera vez, se muestran dispuestos a usarla. El motivo es que, en su exposición del 29 de abril en Diputados, El jefe de ministros expuso su situación patrimonial y describió ingresos que luego informó en su reciente declaración jurada y detalló en una entrevista televisiva.

La tardía confesión del exvocero condicionó a los aliados, que deben definir si lo protegen o lo sostienen. Bullrich también le soltó la mano después de esa declaración, pero Milei insiste en dejarlo en su cargo y hasta le armó una agenda de anuncios para ratificarlo. Mauricio Macri se puso al frente de los pedidos de renuncia del funcionario.

Sus emisarios fueron el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara; y el diputado Fernando D'Andreis. "No tiene que estar ni un día más en su cargo", reclamaron. Podrán decírselo en la cara.

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El Congreso, juez del jefe de Gabinete

El futuro de Adorni quedó así en manos del Congreso. El martes 23, en Diputados, hay una sesión pedida por la oposición para emplazar a las comisiones y debatir proyectos para interpelarlo y eventualmente avanzar con una moción de censura. Si un puñado de aliados habituales de LLA, como el PRO, acompañan, los plenarios serán convocados.

El 25 será la sesión del Senado y el primer tema será el destino del jefe de Gabinete. Se pondrán en consideración todos los proyectos que proponen interpelarlo. El que logre 37 votos será aprobado. A diferencia de la costumbre de la cámara baja, en el Senado se decidió no tratar en comisiones estos proyectos.

Prosperó la posición de José Mayans, jefe del peronismo, quien señaló que la Constitución plantea mayorías para las interpelaciones y las mociones de censura, que no pueden ser demoradas por un trámite legislativo. De esta manera, si están los votos, el exvocero quedaría obligado a dar un informe verbal el 2 de julio.

La diferencia con un informe de gestión es crucial: en una interpelación, la oposición puede hacer intercambios con el funcionario sobre el tema elegido. En las exposiciones mensuales, el ministro coordinador responde consultas en bloques y elude respuestas. Era su idea para volver a evadir las consultas sobre su patrimonio. No prosperó.

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