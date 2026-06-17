Manuel Adorni, más cerca de la expulsión: el Senado vota su interpelación el 25 y aliados piden que renuncie

El compromiso que asumió Manuel Adorni para brindar su informe de gestión en el Senado el 2 de julio no conformó a los aliados. Tras una reunión de labor parlamentaria, los jefes de bloque de todos los bloques decidieron sesionar el jueves 25, para tratar los proyectos que proponen interpelarlo por las denuncias en su contra, por presunto enriquecimiento ilícito.

Si al menos una de esas iniciativas es aprobada con la mayoría del recinto (37 votos), el jefe de Gabinete deberá asistir una semana después y someterse a interrogatorio sobre su patrimonio. Ese número es posible con el peronismo, la UCR, el PRO y algunos partidos locales que ya expresaron su fastidio con el exvocero.

De prosperar la interpelación, Adorni recibirá un cuestionario específico sobre sus recientes declaraciones juradas y podría perder relevancia su exposición mensual, que se comprometió a hacer como jefe de ministros y aún no se pospuso. La oposición dialoguista espera que Javier Milei reaccione y lo obligue al jefe de Gabinete a presentar su renuncia.

La hoja de ruta se definió en una reunión de labor parlamentaria, que tuvo la presencia de todas las autoridades de bloque. Estuvieron el peronismo y los habituales socios del Gobierno, que son la UCR, el PRO y la amplia gama de los partidos provinciales. Había sido citada por Victoria Villarruel , molesta porque el ministro coordinador prometió hacer su informe de gestión en julio.

En medio de una jornada cargada de rumores de salida de Adorni del Gobierno, Milei decidió eliminar dudas Lo llevará al acto central por el Día de la Bandera en Rosario y lo rodeará de todo el gabinete: "No se va" https://t.co/808rux0I7X @PConurbano pic.twitter.com/cRqXUgk9Hi

Patricia Bullrich reunió a estas bancadas previo al encuentro de labor parlamentaria, pero no logró estirar más los tiempos. "Le dijimos que esto se tiene que resolver en una semana y lo entendió", sostuvo uno de ellos a Letra P .

Tal como anticipó este medio, el panorama para Adorni es desolador. Si no decide irse por su cuenta es difícil que el Congreso no le marque la salida. Es una facultad que le asigna la Constitución en el artículo 101. Por mayoría absoluta de las dos cámaras (37 senadores y 129 diputados), el parlamento está facultado a votar una moción de censura contra el jefe de Gabinete. Si prospera, debe dejar el cargo.

Cómo se echa a un jefe de Gabinete

La moción de censura es una atribución que fue incorporada en la Constitución de 1994 y los legisladores, por primera vez, se muestran dispuestos a usarla. El motivo es que, en su exposición del 29 de abril en Diputados, El jefe de ministros expuso su situación patrimonial y describió ingresos que luego informó en su reciente declaración jurada y detalló en una entrevista televisiva.

La tardía confesión del exvocero condicionó a los aliados, que deben definir si lo protegen o lo sostienen. Bullrich también le soltó la mano después de esa declaración, pero Milei insiste en dejarlo en su cargo y hasta le armó una agenda de anuncios para ratificarlo. Mauricio Macri se puso al frente de los pedidos de renuncia del funcionario.

Sus emisarios fueron el jefe del bloque PRO, Martín Goerling Lara; y el diputado Fernando D'Andreis. "No tiene que estar ni un día más en su cargo", reclamaron. Podrán decírselo en la cara.

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Su futuro político depende de esa pulseada



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El Congreso, juez del jefe de Gabinete

El futuro de Adorni quedó así en manos del Congreso. El martes 23, en Diputados, hay una sesión pedida por la oposición para emplazar a las comisiones y debatir proyectos para interpelarlo y eventualmente avanzar con una moción de censura. Si un puñado de aliados habituales de LLA, como el PRO, acompañan, los plenarios serán convocados.

El 25 será la sesión del Senado y el primer tema será el destino del jefe de Gabinete. Se pondrán en consideración todos los proyectos que proponen interpelarlo. El que logre 37 votos será aprobado. A diferencia de la costumbre de la cámara baja, en el Senado se decidió no tratar en comisiones estos proyectos.

Prosperó la posición de José Mayans, jefe del peronismo, quien señaló que la Constitución plantea mayorías para las interpelaciones y las mociones de censura, que no pueden ser demoradas por un trámite legislativo. De esta manera, si están los votos, el exvocero quedaría obligado a dar un informe verbal el 2 de julio.

La diferencia con un informe de gestión es crucial: en una interpelación, la oposición puede hacer intercambios con el funcionario sobre el tema elegido. En las exposiciones mensuales, el ministro coordinador responde consultas en bloques y elude respuestas. Era su idea para volver a evadir las consultas sobre su patrimonio. No prosperó.