Caso Manuel Adorni: la doctrina Patricia Bullrich habilita la expulsión en Diputados y definen los aliados

Patricia Bullrich no sólo complicó el futuro de Manuel Adorni , al no poder evitar la sesión que el 25 de junio se hará en el Senado para votar su interpelación. A partir de la interpretación de la Constitución, la jefa del bloque libertario en la cámara alta permitió que la oposición, en Diputados , pueda intentar el próximo martes votar la destitución del jefe de Gabinete.

Esta lectura del reglamento alteró a los habituales aliados de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara baja, como la UCR y el PRO , que tienen los votos decisivos para el cuórum y con las nuevas reglas de juego podrían dar el primer paso para la destitución. Este jueves, sus voceros se inclinaban por boicotear el cuórum, aunque la tensión del tema les impedía hacer anuncios.

El problema surgió luego de la reunión de labor parlamentaria del Senado. Al salir, Bullrich informó que los jefes de bloque decidieron que tanto los proyectos de interpelación como los de moción de censura (que implica la expulsión del ministro coordinador) pueden ponerse a consideración sin un tratamiento en comisiones.

"La interpretación es que el artículo 101 de la Constitución tiene carácter operativo", informó Bullrich. De esta manera, la semana próxima, si hay una mayoría en el Senado puede definir fecha de interpelación a Adorni, que sería el jueves 2.

La sesión especial pedida por la oposición para el martes 23 a las 14 horas tiene seis proyectos que proponen interpelar al jefe de Gabinete para que explique su patrimonio, dos de ellos con un pedido de moción de censura.

El pedido de abrir el recinto surgió luego de la entrevista que brindó la semana pasada el jefe de Gabinete, en la que confesó haber mentido en sus declaraciones juradas previas. Dijo que tenía 500 mil dólares obtenidos mediante la compra de criptomonedas y le sirvieron para adquirir propiedades.

La idea original era intentar reunir los votos para emplazar a las comisiones a tratar esos expedientes. La doctrina Bullrich cambió los planes. Si están los 129 votos para abrir el recinto, bien pueden usarse para avanzar con las interpelaciones. El problema es que los opositores que convocaron no quieren pagar el costo de jugar a medias y están decididos.

"Si tenemos una mayoría lo vamos a pedir. Será cuestión de interpretar", anticipó Esteban Paulón, de Provincias Unidas (PU), uno de los promotores de la sesión, que también tiene el respaldo de Unión por la Patria (UP). Su jefe, Germán Martínez, intentará que el debate sobre la modalidad de votación se defina en una reunión de labor parlamentaria, que debe convocarse antes de abrir el recinto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065168300657848755&partner=&hide_thread=false Luego de que Adorni presentara la declaración jurada, la oposición solicitó una sesión especial para el 23 de junio para interpelar al Jefe de Gabinete



La solicitud lleva la firma del peronismo, Provincias Unidas, la izquierda y bloques provinciales pic.twitter.com/7oTCjvoErw — LETRA P (@Letra_P) June 11, 2026

La pelea reglamentaria

Martín Menem ya hizo saber que dará pelea para que la doctrina Bullrich no se aplique en Diputados. Su espada para defender su postura es el secretario parlamentario, Adrián Pagán. Si el presidente de la Cámara de Diputados cita a los jefes de bloque el martes por la mañana podrá tener un cuadro de situación.

La sesión del 25 en el Senado para votar la interpelación de Adorni cambió el panorama de los aliados, que esperaban que el tema se resolviera este jueves en el recinto vecino. Con la doctrina Bullrich, la primera definición estará en Diputados y con la chance de dar el primer paso para la salida del jefe de Gabinete.

En el PRO hubo una reunión que no tuvo definiciones. El jefe de la bancada, Cristian Ritondo, insiste en mantener la postura de no dar cuórum en sesiones pedidas por otros bloques. Pero Mauricio Macri usó las cuentas del Consejo partidario para pedir la renuncia de Adorni y difícilmente esté contento si su bloque lo blinda en el Congreso.

Una chance que evaluaban es dar la discusión en el recinto para que los proyectos necesiten un trámite en comisiones. "Esto nos cambió todo. No tenemos definición", contaron voceros del bloque amarillo a Letra P. En la UCR apagaron los teléfonos. La semana pasada, en un comunicado, pidieron que el jefe de Gabinete brinde más explicaciones sobre su patrimonio.

"Nuestra idea es que el tema empiece por el Senado así que vamos a especular para que no haya sesión", contaron desde el partido centenario.

Sin votos en Diputados

Con la indefinición de los aliados, el cuórum para el martes parece inalcanzable. Sólo están confirmados 93 de UP, cuatro del Frente de Izquierda, la dupla de la Coalición Cívica y la del MID; y sólo 13 de PU, por ausencias e indefiniciones. Si los partidos provinciales, el PRO y la UCR no ocupan sus bancas, será imposible que estén las 129 necesarias para comenzar la sesión.

La tensión en Diputados es extrema, porque más allá de las voces en off, ningún bloque afín al Gobierno quiere anticipar que ayudará al jefe de Gabinete. La especulación es que deje el cargo cuánto antes, pero eso no ocurre. "Es una locura: el que más está pagando el costo por esta situación es Javier Milei y es el que más estira la definición", dijo a Letra P una de las autoridades del PRO.

Las fuentes de la oposición dialoguista coinciden en que el caso Adorni es un reality que cambia minuto a minuto. "Le imputaron al hermano. Si lo llaman a declarar no puede seguir", es la especulación desde la UCR. Nadie tiene tan claro qué tan lejos puede llegar el Presidente sosteniendo al exvocero.