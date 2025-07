Martín Menem demora la expulsión de Marcela Pagano para que ayude a blindar los vetos de Javier Milei

Martín Menem, por ahora espera

Desde que se peleó el año pasado con Menem, Pagano abandonó las reuniones de bloque y empezó un duelo público con el riojano. Tuvo su día de furia en febrero, cuando sacó un megáfono en el recinto para acusarlo de presionarla.

Con el antecedente de Arrieta, a quien echaron por nota luego de denuncias similares, se esperaba que Pagano fuera obligada a renunciar del bloque, pero eso no ocurrió. Karina Milei y Menem prefirieron dejar de perder votos por peleas personales y evitar castigos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Data Diario (@datadiario)

“Mientras vote con nosotros, no podemos darnos el gusto de expulsarla”, era la frase repetida esos días entre las autoridades libertarias. Algunos diputados oficialistas se desconcertaron el 1 de marzo, cuando hubo un saludo fraternal de Milei a Pagano y su hijo, cuando el Presidente ingresó al recinto para dar la apertura de sesiones.

Con esa escena, muchos libertarios creen que la diputada sigue hablando con Milei, quien no interviene en su pelea con la hermana. El Presidente tampoco toma postura en los durísimos cruces, políticos y personales, que Pagano tiene en las redes con la diputada Lilia Lemoine, convertida en una sombra del jefe de Estado.

Las peleas entre ambas diputadas no tienen pausa: el miércoles, luego de dar cuórum, Pagano fue filmada por Lemoine en pleno recinto y evitó responder a sus provocaciones, para no alimentar sus interacciones en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/1940806845972861177&partner=&hide_thread=false Los kirchneristas se están rompiendo entre ellos. Yo no sé qué relación tenemos con Frigerio (una cosa es un rival y otra un enemigo... los enemigos son los kukas) Pero le recomiendo que si Pagano se acerca a su espacio cierren la puerta con traba.

Infobae publicó que los… https://t.co/gmhYMvVo75 pic.twitter.com/KCUCIsOQhd — Lilia Lemoine (@lilialemoine) July 3, 2025

La pelea para diciembre

Lo cierto es que la decisión de Pagano de votar con UP sería, en el plan trazado hace unos meses por Karina y Menem, el elemento que faltaba para echarla de la bancada. Había hasta un mecanismo legal para desplazarla en tiempo récord: como la diputada no prevé irse del bloque oficialista, el trámite para que no forme parte era armar una nueva bancada sin incluirla. Así no tendría otra opción que buscar destino.

Este trámite es el que usó en 2017 Miguel Pichetto en el Senado para no recibir a Cristina Fernández de Kirchner y su grupo más cercano. Pero por ahora, Menem prefiere esperar, temeroso de seguir perdiendo votos.

“Nos van a culpar de cada derrota que tengamos”, advierten desde la conducción de la bancada LLA. La advertencia en la Casa Rosada es que en agosto, Menem y Victoria Villarruel necesitarán reunir un tercio del recinto para aceptar vetos presidenciales a leyes sensibles.

Es probable que, en esa fecha, justo antes del inicio de la campaña electoral, ambas cámaras tengan que volver a considerar la emergencia en discapacidad, el aumento a jubilaciones, la asistencia al Hospital Garrahan y el refuerzo al presupuesto universitario. Será la última oportunidad de Pagano para ayudar a Milei. Hasta podría tener el voto clave.

Para evitar estos riesgos, en diciembre, luego de las elecciones legislativas, Karina y Menem se conforman con alcanzar un tercio propio en cada cámara, una misión difícil, pero no imposible. Tal vez requieran garantizar aliados que ahora son volátiles para los últimos dos años de Gobierno. Pagano no estaría en esa cuenta. Para esa fecha, la quieren afuera.