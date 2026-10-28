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VÍA PUERTO IGUAZÚ

El Gobierno admite que Flávio Bolsonaro escapó a Estados Unidos desde Argentina

Cruzó la frontera por Misiones junto a su familia y abordó un avión privado. Según La Nación, Santiago Caputo estuvo en el lugar. Respaldo de Trump.

Por Letra P | Periodismo Político
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Letra P | Marcelo Falak
Marcelo Falak

El organismo argentino informó que el dirigente del Partido Liberal (PL) cruzó el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, este martes a las 22.50. Lo acompañaban su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Según el comunicado oficial, los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Migraciones también aseguró que los movimientos fueron registrados “sin incidentes” y precisó que, a las 23.30, la familia abordó un vuelo privado de Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, en Ecuador.

La información oficial da por tierra con todos los dichos que circularon este martes en medios de todo el mundo, que daba cuenta de que Bolsonaro y su familia había escapado este martes y que ese mismo día se había refugiado en territorio estadounidense.

La fuga de Flávio Bolsonaro por Argentina y el vuelo privado

El avión, un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú y atravesó el espacio aéreo de Paraguay, Bolivia y Perú, sin sobrevolar territorio brasileño. La aeronave aterrizó en Guayaquil para reabastecer combustible y luego partió con destino a Miami, según reportaron medios brasileños.

La confirmación de Migraciones resultó clave para reconstruir el itinerario del excandidato presidencial, sobre quien pesaba una prohibición de salida de Brasil. La Policía Federal había anulado sus pasaportes después de que venciera el plazo judicial para entregarlos. Sin embargo, el organismo argentino sostuvo que no existían impedimentos legales para su ingreso al país.

El comunicado oficial confirmó que Argentina fue utilizada como territorio de tránsito para la fuga, aunque no precisó quién organizó el traslado ni mencionó una participación política del Gobierno de Javier Milei. La ruta elegida permitió que Bolsonaro abandonara territorio brasileño por vía terrestre antes de continuar su viaje en avión.

Según el diario La Nación, el asesor "Santiago Caputo estuvo en Misiones al momento de la partida de la aeronave privada, por lo que crecen las sospechas de colaboración del gobierno argentino en el escape del senador del Partido Liberal".

Donald Trump respaldó la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó su disposición a recibir al dirigente brasileño y a su familia. “Yo lo aprobaría. Creo que son buenas personas. Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles”, expresó ante periodistas tras arribar a la Base Conjunta Andrews.

El mandatario también cuestionó el proceso electoral brasileño y defendió al expresidente Jair Bolsonaro. “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio y muy bien al padre, quien fue tratado muy mal”, afirmó. Un portavoz del Departamento de Estado anticipó que Washington otorgaría visas al senador y su familia, aunque no confirmó una eventual concesión de asilo político.

Las tres causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro en Brasil

La salida de Bolsonaro ocurre mientras enfrenta tres investigaciones judiciales vinculadas con presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y difamación. Una de ellas involucra al banquero Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, con quien habría negociado una transferencia de al menos 24 millones de dólares para financiar Dark Horse, una película sobre su padre.

Otra investigación apunta a sus vínculos con el abogado Willer Tomaz, investigado por operaciones financieras sospechosas relacionadas con empresas de apuestas y plataformas de pago. Según publicó Folha, documentos analizados por la Policía Federal indicarían que el senador tenía acceso de administración a una cuenta bancaria de Alcazar, una de las sociedades del abogado.

La tercera causa busca determinar si el excandidato presidencial difamó al presidente Lula al vincularlo públicamente con presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Las investigaciones mantienen abierto el frente judicial de Bolsonaro, que dejó Brasil después de perder las elecciones y busca refugio en Estados Unidos con el respaldo político de Trump.

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