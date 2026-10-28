Gualeguaychú: Davico homenajeó a un exsenador K y desató un terremoto en Juntos.

El Concejo Deliberante de Gualeguaychú homenajeó este miércoles por la noche al exsenador kirchnerista Guillermo "Pemo" Guastavino , en una jugada impulsada por el intendente de Juntos Mauricio Davico que desacomodó a sus aliados. El proyecto del mandatario fue duramente cuestionado por el PRO y en protesta un concejal radical faltó a la votación.

La iniciativa del homenaje al exlegislador había sido enviada por el Ejecutivo con el objetivo de reconocer "la dilatada trayectoria" del ex vicegobernador de Entre Ríos. Con la propuesta, el oficialismo abrió el recinto al peronismo , que aprovechó la ocasión para reivindicar a Néstor Kirchner y cuestionar a Javier Milei , con Davico en primera fila.

El proyecto dividió a la coalición, pero fue aprobado por mayoría, con los votos de los cinco ediles que responden al intendente; una de la UCR; uno de Libertad Avanza, y dos peronistas. Estuvieron ausentes el radical Maximiliano Lesik y los peronistas Delfina Herlax y Jorge Maradey . El único voto en contra fue de Mirta Sulzyc , de LLA.

Con el reconocimiento a Guastavino, Davico no solo dividió el voto de la UCR y LLA, y recibió críticas del PRO, sino que también removió heridas internas que el PJ no cicatriza: la pelea del exsenador con el exintendente Martín Piaggio . Las ausencias de Herlax y Maradey, que adujeron motivos personales, responden a esa interna aún vigente.

Entre los antecedentes que el oficialismo presentó para fundamentar la distinción se encuentra un largo listado de obra púbica y la gestión de Guastavino para la creación del Juzgado Federal de Gualeguaychú .

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Cada una de las razones esgrimidas se presentaron como hechos aislados, al margen de las ideas del histórico dirigente del PJ. En cada una de las intervenciones en el recinto de los ediles oficialistas el centro estuvo puesto en reivindicar "la madurez institucional y política" del intendente por realizar este reconocimiento. Una tras otra, las disertaciones de María José Carro, Juan Pablo Castillo y Vanina Basaldúa se refirieron al mérito de Davico para trascender las diferencias políticas y poner ante todo el bien de la comunidad, ante un auditorio estupefacto.

Davico junto a Guastavino y concejales de Gualeguaychú, este miércoles por la noche en la sesión especial para homenajear al exsenador K.

El oficialista Jesús Legaria, quien tiene pasado en el peronismo, agradeció las gestiones de Guastavino cuando su familia necesitó ayuda. Jorge Roko, que fue parte de las huestes de Guastavino y se pasó al equipo de Davico en 2023, responsabilizó al bloque del PJ por el olvido de la figura del ex senador K.

Emiliano Zapata, concejal del PJ y yerno de Guastavino, remarcó la militancia de su suegro y puso sobre la mesa la contradicción del reconocimiento "por parte de un gobierno local que no gestiona obras y que está de acuerdo con el ajuste tremendo que propicia Milei".

Las críticas dentro de la coalición

El radical Lesik faltó al recinto, pero su colega Micaela Rodríguez quiso destacar "a un hombre de la democracia, quien estuvo detenido y es familiar de desaparecidos, logrando convertir el dolor en algo superador". El voto positivo de Rodríguez contó antes con una valoración previa de la importancia de la figura de Raúl Alfonsín por instar a los juicios a las Juntas Militares. A esa altura de la noche, el homenaje ya había adoptado varios giros inesperados en la narrativa de los concejales.

Davico promovió homenajear al exsenador K y amigo de la familia Kirchner, Pemo Guastavino.

Incómoda, la viceintendenta de la UCR Julieta Carrazza presidió la sesión especial. Carrazza forma parte del clan que siempre se declaró en las antípodas de todo lo que representa la figura de Guastavino. Pero le sostuvo el juego a Davico, manteniéndose al margen de la polémica, dentro y fuera del recinto.

En LLA, aliados casi incondicionales de Davico en las batallas legislativas, también votaron divididos. Marcelo Rodríguez acompañó el reconocimiento, mientras que Sulzyc fue la única que se opuso.

El PRO, "indignado"

El partido amarillo fue uno de los primeros en rechazar la iniciativa ni bien se conoció la intención de Davico, a fines de septiembre. "Desde el PRO Gualeguaychú rechazamos firmemente la intención de la Intendencia de otorgar un reconocimiento por su trayectoria a Pedro “Pemo” Guastavino", señaló el partido del gobernador Rogelio Frigerio en una publicación en redes sociales.

En ese comunicado, el espacio sostuvo que las distinciones oficiales deberían reconocer a personas y organizaciones que representen "el mérito, la transparencia y los valores que nos enorgullecen". También cuestionó la trayectoria política del ex senador y mencionó su vinculación con la causa conocida como "contratos truchos" en la Legislatura entrerriana.

"Ser cómplice y parte central de un modelo político que saqueó a la provincia no es una medalla", afirmó el PRO, que reclamó coherencia al gobierno municipal y pidió que los honores de la ciudad se destinen a personas que, según su postura, constituyan ejemplos para la sociedad. Esta fue la primera vez que el partido, aliado en la gestión local, cuestionó públicamente al intendente amigo de Martín Menem.

La palabra de Guastavino

Visiblemente emocionado, ante un recinto colmado por familiares, compañeros de militancia e integrantes de clubes y organizaciones barriales, el amigo de Néstor y Cristina Kirchner agradeció el homenaje y cruzó a "aquellos compañeros del PJ que piensan que la historia comienza con ellos", haciendo alusión a Piaggio, con quien sostiene un enfrentamiento interno.

El exsenador contó anécdotas sobre cómo conoció a Davico, sus ambiciones políticas y cómo surgió el homenaje. Dejó entrever una relación cercana entre ambos cuando lo criticó asegurando que "muchas veces me dan ganas de matarlo cuando le escucho ciertas cosas", en referencia a la sintonía fina del intendente con el Gobierno.