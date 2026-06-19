Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
RIESGO PATO

Con la llegada de Ravier, Patricia Bullrich suma su banca 12 en Diputados y le mete más presión a Adorni

El pampeano reemplaza a Ravier, que asume la vocería de Milei. En el Gobierno aseguran que será un oficialista más. Menem se adjudica el padrinazgo del vocero.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Adrián Ravier junto a Martín Matzkin, mano derecha de Patricia Bullrich y escondido durante la campaña.

Adrián Ravier junto a Martín Matzkin, mano derecha de Patricia Bullrich y "escondido" durante la campaña.

La asunción del diputado Adrián Ravier como vocero presidencial trajo una paradoja en la Casa Rosada: su reemplazante, Martín Matzkin, es cercano a la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, quien en estos días le mete presión al Gobierno por diferenciarse del respaldo a Manuel Adorni, acorralado por las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Notas Relacionadas
El reemplazante de Manuel Adorni, Adrián Ravier, junto a Javier Milei.
NACIÓ UN VOCERO

Qué dice la declaración jurada de Ravier, reemplazante de Adorni en la vocería

Por 
Letra P | Sebastián Iñurrieta
Sebastián Iñurrieta

Matzkin es subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional y renunciará a ese cargo para sumarse al bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Será el miembro número 12 cercano a Bullrich.

Si bien este grupo no es orgánico y nunca votó en contra del Gobierno, coinciden en diferenciarse de Javier Milei en algunos temas, como las contradicciones de Adorni en sus declaraciones juradas. De hecho, esta tropa no quiere que el destino del jefe de Gabinete se defina en el recinto y presiona para estirar los tiempos.

Bullrich sí se desmarcó del Gobierno en una votación: se negó a rechazar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli, rechazada por Milei por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. La senadora se abstuvo y hasta amenazó con dejar la conducción de la bancada si la querían obligar a votar con sus dirigidos. Fue una señal de alerta para la Casa Rosada.

Martín Menem, además, destacó este viernes a la figura de Ravier, quien en estos meses tuvo fuerte protagonismo en las comisiones. En el entorno del riojano aseguran que el vocero presidencial no es discípulo de Santiago Caputo, aunque haya participado de la Fundación Faro. Destacan que el ahora vocero preside La Libertad Avanza en La Pampa por gestión de Lule Menem. "Caputo no conoce a Ravier", aseguran los voceros del presidente de la Cámara de Diputados.

En La Pampa La Libertad Avanza tiene también como referente a Juan Pablo Patterer, titular de ANSES de General Pico y, también, cercano a Lule Menem. Queda como suplente de Matzkin. Quien secunda al actual vocero presidencial en las listas legislativas que compitieron en octubre fue Adriana García, oriunda del PRO y supo responder a Carlos Mac Allister.

La lista libertaria estuvo a muy pocos votos de ganar las dos bancas, pero García ni siquiera asumirá con la salida del cabeza de lista, porque en Diputados se respeta el género para definir los reemplazos, aun cuando se trate de una nómina que sólo obtuvo un escaño.

El nuevo bullrichista

La bancada oficialista de Diputados seguirá con 95 miembros, la más grande del recinto, pero lejos de la mayoría de 129. Para alcanzarla necesita de la UCR, el PRO y la amplia paleta de partidos provinciales. Este grupo fue el que facilitó al Gobierno las leyes que obtuvo en el verano, como la reforma laboral, el presupuesto y la reforma a la regulación de los glaciares.

Sólo con este acuerdo, Menem puede prescindir de Provincias Unidas, que sólo a veces aporta algunos votos. Si la docena de bullricistas se aparta de alguna posición oficial, puede exigirle a Milei a dar marcha atrás. El próximo desafío es el martes, cuando la oposición dura quiere abrir el recinto para debatir proyectos para interpelar a Adorni.

Bullrich cuestionó al exvocero por no declarar su patrimonio en tiempo y forma. Sus referentes en Diputados deberán definir como la representan. Tendrán un voto más que antes.

Temas
Notas Relacionadas
Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Reemplazará a Manuel Adorni.
NACIÓ UN VOCERO

Adrián Ravier es el nuevo vocero presidencial, anunció Adorni

Las decisiones del presidente Javier Milei y de los principales dirigentes. Las reacciones de la oposición y el escándalo Adorni.
Alfil de Patricia Bullrich y linaje peronista: un Matzkin se prueba el traje de sucesor de Ravier en Diputados
MARTÍN, EL FACHA

Alfil de Bullrich y linaje peronista: un Matzkin se prueba el traje de sucesor de Ravier en Diputados

Es funcionario en Seguridad y mano derecha de la senadora en La Pampa. La segunda en la lista de LLA es del PRO, pero reconoce que la banca le toca a él.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Axel Kicillof y Claudio Tapia.
FÚTBOL & POLÍTICA

Tapia y Kicillof, un solo corazón: cómo juega el jefe de la AFA el partido presidencial del gobernador

Por  Juan Rubinacci
El Gobierno rechazará la compra de Telefónica si Telecom no se desprende de 6 millones de usuarios.
EL LEÓN ESCONDE LOS DIENTES

Milei habilita la mayor concentración de la historia y Magnetto gana otra vez

Por  Martín Becerra
Javier Milei, al teléfono.
EL MUNDIAL DE CLARÍN

Fusión Telecom-Telefónica: mal menor, la teoría del Gobierno para explicar la marcha atrás de Milei

Por  Pablo Lapuente
Mariana Juri y Eduardo Vischi, senadores de la UCR cercanos a gobernadores. Son claves en el futuro de Manuel Adorni. 
VOCERO AL BANQUILLO

Caso Adorni: presionados por la Casa Rosada, gobernadores aliados evalúan demorar la moción de censura

Por  Mauricio Cantando