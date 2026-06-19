Con la llegada de Ravier, Patricia Bullrich suma su banca 12 en Diputados y le mete más presión a Adorni

La asunción del diputado Adrián Ravier como vocero presidencial trajo una paradoja en la Casa Rosada: su reemplazante, Martín Matzkin , es cercano a la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich , quien en estos días le mete presión al Gobierno por diferenciarse del respaldo a Manuel Adorni , acorralado por las causas que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.

Matzkin es subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional y renunciará a ese cargo para sumarse al bloque La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Será el miembro número 12 cercano a Bullrich.

Si bien este grupo no es orgánico y nunca votó en contra del Gobierno, coinciden en diferenciarse de Javier Milei en algunos temas, como las contradicciones de Adorni en sus declaraciones juradas. De hecho, esta tropa no quiere que el destino del jefe de Gabinete se defina en el recinto y presiona para estirar los tiempos.

Bullrich sí se desmarcó del Gobierno en una votación: se negó a rechazar el pliego de la candidata a jueza Verónica Michelli , rechazada por Milei por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon . La senadora se abstuvo y hasta amenazó con dejar la conducción de la bancada si la querían obligar a votar con sus dirigidos. Fue una señal de alerta para la Casa Rosada.

En el oficialismo no creen que Matzkin, a quien en su provincia apodan Facha , mantenga un contacto cercano con Bullrich. "Es funcionario del Gobierno. No podemos pensar que viene a jugar en contra", se molestaron fuentes de la conducción del oficialismo, ante la consulta de Letra P .

Martín Menem, además, destacó este viernes a la figura de Ravier, quien en estos meses tuvo fuerte protagonismo en las comisiones. En el entorno del riojano aseguran que el vocero presidencial no es discípulo de Santiago Caputo, aunque haya participado de la Fundación Faro. Destacan que el ahora vocero preside La Libertad Avanza en La Pampa por gestión de Lule Menem. "Caputo no conoce a Ravier", aseguran los voceros del presidente de la Cámara de Diputados.

En La Pampa La Libertad Avanza tiene también como referente a Juan Pablo Patterer, titular de ANSES de General Pico y, también, cercano a Lule Menem. Queda como suplente de Matzkin. Quien secunda al actual vocero presidencial en las listas legislativas que compitieron en octubre fue Adriana García, oriunda del PRO y supo responder a Carlos Mac Allister.

La lista libertaria estuvo a muy pocos votos de ganar las dos bancas, pero García ni siquiera asumirá con la salida del cabeza de lista, porque en Diputados se respeta el género para definir los reemplazos, aun cuando se trate de una nómina que sólo obtuvo un escaño.

El nuevo bullrichista

La bancada oficialista de Diputados seguirá con 95 miembros, la más grande del recinto, pero lejos de la mayoría de 129. Para alcanzarla necesita de la UCR, el PRO y la amplia paleta de partidos provinciales. Este grupo fue el que facilitó al Gobierno las leyes que obtuvo en el verano, como la reforma laboral, el presupuesto y la reforma a la regulación de los glaciares.

Sólo con este acuerdo, Menem puede prescindir de Provincias Unidas, que sólo a veces aporta algunos votos. Si la docena de bullricistas se aparta de alguna posición oficial, puede exigirle a Milei a dar marcha atrás. El próximo desafío es el martes, cuando la oposición dura quiere abrir el recinto para debatir proyectos para interpelar a Adorni.

Bullrich cuestionó al exvocero por no declarar su patrimonio en tiempo y forma. Sus referentes en Diputados deberán definir como la representan. Tendrán un voto más que antes.