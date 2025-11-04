De amarillo a violeta: Patricia Bullrich dejó al PRO de Córdoba sin representación en el Congreso

Gonzalo Roca, Patricia Bullrich, Laura Rodríguez Machado y Gabriel Bornoroni en un acto de campaña en Córdoba
El PRO quedó décimo en la tabla electoral de Córdoba con el 0,59% de los votos que no alcanzaron para acallar la interna. Patricia Bullrich le dio el tiro de gracia con los pases que ordenó en ambas cámaras en el Congreso. Desde diciembre, no habrá amarillos puros (y tampoco radicales) en representación de la provincia.
La desesperación en la filial cordobesa es total. El macrismo puro, que responde a Soher El Sukaria, quedará con representación limitada: una banca en la Legislatura, de Patricia Botta, y la que ocupa la armadora de Mauricio Macri en el Concejo de la capital. El presidente del PRO, Oscar Agost Carreño, regresará al recinto provincial, pero se sabe que seguirá su juego y para el cordobesismo esta situación inorgánica se presenta como oportunidad en un recinto con paridad de fuerzas. Queda boyando Ignacio Sala, que se referencia con el el bullrichismo, pero con un rol cada vez menos activo en esas filas.
En el ala macrista, que expresa la concejala El Sukaria, analiza justo que se apliquen las generales de la ley a la diputada que responde a Bullrich y al exárbitro. Como ocurrió con el viceintendente Javier Pretto, el Tribunal de Disciplina partidaria lo expulsó por violar la carta orgánica al participar de una elección en otra lista sin consentimiento o acuerdo partidario.
Si bien no pudieron lograrlo con el presidente del partido, Oscar Agost Carreño, habría otra causal de expulsión como sería abandonar el bloque legislativo.
Cabe recordar que Rodríguez Machado no se desafilió del PRO para ingresar a la boleta que armó el alfil de Karina Milei y Bornoroni. Incluso, minutos después de que la ministra de Seguridad de Milei resolviera mover a sus adláteres en el recinto a la bancada libertaria, la dirigente envió un pequeño comunicado por WhatsApp a su tropa.
“Laura Rodríguez Machado sigue afiliada al PRO, en línea con la estrategia de fortalecer el bloque de apoyo al Presidente en el Congreso. La decisión responde a una lógica política clara: ampliar el músculo legislativo dentro del oficialismo para consolidar el cambio y alcanzar el tercio necesario que permita sostener los vetos presidenciales y avanzar con las reformas estructurales que el país necesita”, fue su mensaje.
Pese al pedido de reglas iguales para todo el PRO, Agost Carreño, enemistado con Macri por la tenencia del partido, no va a escupir para arriba. La sospecha de algunos sectores apunta a una sociedad entre la diputada y el titular de la cáscara amarilla en el marco de la elección de autoridades partidarias que se convocará pronto.
Oscar Agost Carreño no echará a nadie
Este medio pudo saber que no hay un pedido de expulsión presentado. “El PRO no está para seguir rajando a la gente, fue un error lo que hizo el interventor Henry Blas Leis”, afirman en el sector de Agost Carreño, con pase de factura incluido a la mano derecha de El Sukaria, que tomó las riendas del partido en el sainete judicial que tuvo a Macri como actor principal.
La atomización del PRO fue una consecuencia directa de la triple derrota de 2023 en la provincia, la capital y a nivel nacional. A El Sukaria, el titular del partido le factura su ingreso a la Defensoría del Público y que dejó su banca en la ciudad en manos de una radical. También el pase a las filas del cordobesismo de dirigentes que eran de su riñón como Lucas Puente y Lucía de Bernardi. De esa esquina responden que fueron “acuerdos individuales”.
El mapa no sólo se complejizó con la decisión del PRO de presentar lista en este turno o la decisión de Baldassi de consumar su salida del espacio, tras meses de guerra fría con Macri. No obstante, las autoridades municipales amarillas también jugaron fuerte. Como la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, varias expresaron su apoyo a LLA.
También la línea electoral fue rara y el juego de los gobernadores tampoco fue uniforme. Ignacio Torres (Chubut) jugó con el esquema de sus pares radicales y de Martín Llaryora. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) apostó a la alianza libertaria. En la elección porteña y bonaerense, los amarillos que participaron lo hicieron con los colores y reglas que fijo la libertaria Karina Milei.