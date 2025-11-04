De amarillo a violeta: Patricia Bullrich dejó al PRO de Córdoba sin representación en el Congreso

El PRO quedó décimo en la tabla electoral de Córdoba con el 0,59% de los votos que no alcanzaron para acallar la interna. Patricia Bullrich le dio el tiro de gracia con los pases que ordenó en ambas cámaras en el Congreso . Desde diciembre, no habrá amarillos puros (y tampoco radicales) en representación de la provincia.

La jugada se materializó la semana pasada con los cruces a la bancada que dirige Gabriel Bornoroni en Diputados. El remate llegó este lunes con la afiliación a La Libertad Avanza de Carmen Álvarez Rivero y la consecuente ruptura del bloque PRO en el Senado .

La desesperación en la filial cordobesa es total. El macrismo puro, que responde a Soher El Sukaria , quedará con representación limitada: una banca en la Legislatura, de Patricia Botta, y la que ocupa la armadora de Mauricio Macri en el Concejo de la capital. El presidente del PRO, Oscar Agost Carreño , regresará al recinto provincial, pero se sabe que seguirá su juego y para el cordobesismo esta situación inorgánica se presenta como oportunidad en un recinto con paridad de fuerzas. Queda boyando Ignacio Sala , que se referencia con el el bullrichismo, pero con un rol cada vez menos activo en esas filas.

En medio de ese vaciamiento que empezaron los intendentes amarillos en campaña, cuando decidieron apoyar a LLA, el macrismo enciende la mecha. Espera que se apliquen sanciones para los transfuguistas como Laura Rodríguez Machado , la diputada amarilla que logró su reelección con la lista libertaria, o Héctor Baldassi que fue un frente propio y quedó detrás de Agost Carreño el 26-O.

Nos sumamos a @LLibertadAvanza hoy invitados por @PatoBullrich . Porque venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde que éramos muy jóvenes en Córdoba. Y es tiempo de confluir y sumar. Gracias @BornoroniG y @GonzaRocaCBA por la bienvenida. ¡Lo mejor está por venir!! pic.twitter.com/Ah4NMACB4Y

En el ala macrista, que expresa la concejala El Sukaria, analiza justo que se apliquen las generales de la ley a la diputada que responde a Bullrich y al exárbitro. Como ocurrió con el viceintendente Javier Pretto , el Tribunal de Disciplina partidaria lo expulsó por violar la carta orgánica al participar de una elección en otra lista sin consentimiento o acuerdo partidario.

Si bien no pudieron lograrlo con el presidente del partido, Oscar Agost Carreño, habría otra causal de expulsión como sería abandonar el bloque legislativo.

Cabe recordar que Rodríguez Machado no se desafilió del PRO para ingresar a la boleta que armó el alfil de Karina Milei y Bornoroni. Incluso, minutos después de que la ministra de Seguridad de Milei resolviera mover a sus adláteres en el recinto a la bancada libertaria, la dirigente envió un pequeño comunicado por WhatsApp a su tropa.

Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba Gabriel Bornoroni, junto a Laura Rodríguez Machado y la lista de La Libertad Avanza en Córdoba. Patricia Bullrich ordenó el cruce.

“Laura Rodríguez Machado sigue afiliada al PRO, en línea con la estrategia de fortalecer el bloque de apoyo al Presidente en el Congreso. La decisión responde a una lógica política clara: ampliar el músculo legislativo dentro del oficialismo para consolidar el cambio y alcanzar el tercio necesario que permita sostener los vetos presidenciales y avanzar con las reformas estructurales que el país necesita”, fue su mensaje.

Pese al pedido de reglas iguales para todo el PRO, Agost Carreño, enemistado con Macri por la tenencia del partido, no va a escupir para arriba. La sospecha de algunos sectores apunta a una sociedad entre la diputada y el titular de la cáscara amarilla en el marco de la elección de autoridades partidarias que se convocará pronto.

Oscar Agost Carreño no echará a nadie

Este medio pudo saber que no hay un pedido de expulsión presentado. “El PRO no está para seguir rajando a la gente, fue un error lo que hizo el interventor Henry Blas Leis”, afirman en el sector de Agost Carreño, con pase de factura incluido a la mano derecha de El Sukaria, que tomó las riendas del partido en el sainete judicial que tuvo a Macri como actor principal.

Durante esa gestión, el interventor buscó desafiliar a Agost Carreño y otros dirigentes como Yanina Vargas, mano derecha de Pretto en el Concejo Deliberante.

La atomización del PRO fue una consecuencia directa de la triple derrota de 2023 en la provincia, la capital y a nivel nacional. A El Sukaria, el titular del partido le factura su ingreso a la Defensoría del Público y que dejó su banca en la ciudad en manos de una radical. También el pase a las filas del cordobesismo de dirigentes que eran de su riñón como Lucas Puente y Lucía de Bernardi. De esa esquina responden que fueron “acuerdos individuales”.

oscar agost carreño Oscar Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba

El mapa no sólo se complejizó con la decisión del PRO de presentar lista en este turno o la decisión de Baldassi de consumar su salida del espacio, tras meses de guerra fría con Macri. No obstante, las autoridades municipales amarillas también jugaron fuerte. Como la intendenta de Marcos Juárez, Sara Majorel, varias expresaron su apoyo a LLA.

También la línea electoral fue rara y el juego de los gobernadores tampoco fue uniforme. Ignacio Torres (Chubut) jugó con el esquema de sus pares radicales y de Martín Llaryora. Rogelio Frigerio (Entre Ríos) apostó a la alianza libertaria. En la elección porteña y bonaerense, los amarillos que participaron lo hicieron con los colores y reglas que fijo la libertaria Karina Milei.