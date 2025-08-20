ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Nuevos Aires: doble jugada electoral en la Ciudad y provincia de Buenos Aires con candidatos sub-35

Con eje en el recambio generacional y el interior bonaerense, el espacio busca llegar al Congreso. Los nombres para el Senado y Diputados.

Por Letra P | Periodismo Político
Agustín Rombolá lidera la boleta de Senadores por CABA.&nbsp;

Agustín Rombolá lidera la boleta de Senadores por CABA. 

El espacio político Nuevos Aires presentó oficialmente a sus candidatos al Congreso en CABA y en la Provincia de Buenos Aires con una estrategia marcada por el recambio generacional, la representación del interior productivo y una mirada federal que apunta a instalar nuevos debates en la agenda política nacional.

Notas Relacionadas
Jorge Taiana, con Eduardo Valdés, Lucía Corpacci y Kelly Olmos, en el PJ.
PRIMERA FOTO, MODO ETERNAUTA

Los viejos pibes para la liberación (de CFK)

Por  Juan Rezzano

En la Ciudad de Buenos Aires, la fuerza presentó sólo candidatos para el senado. La lista está encabezada por Agustín Rombolá, joven dirigente de raíz radical que simboliza el recambio generacional. Lo acompaña Marina Damil, especialista en Comunicación y Educación, mientras que en el tercer lugar figura Edgar Calandín, exjefe del Comando Conjunto Antártico. Su incorporación aporta un componente simbólico: la necesidad de “mirar hacia el sur” y colocar en el centro la discusión sobre la soberanía, la Antártida y el Atlántico como ejes estratégicos para el desarrollo federal.

“Con Rombolá al frente de la lista, buscamos que el Senado tenga voz joven, federal y transformadora. La política argentina necesita dirigentes que representen el futuro y no el pasado”, afirmaron desde la conducción del espacio.

Los nombres para la Provincia de Buenos Aires

En paralelo, en la Provincia de Buenos Aires, Nuevos Aires inscribió su lista de diputados nacionales con un fuerte sesgo juvenil y territorial. El binomio inicial está conformado por Sixto Cristiani y Cata Achilli, ambos surgidos del Programa de Nueva Generación de Líderes de Potencia Argentina. Los acompañan Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz, completando los primeros cinco lugares con un perfil sub-35, diverso y anclado en ciudades del interior como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos.

“Nuestra lista expresa lo que venimos planteando: una verdadera revolución en el sistema político argentino. Son los jóvenes y las ciudades del interior los que tienen que ocupar el centro de la escena, porque allí está el futuro de la Provincia de Buenos Aires”, señalaron los referentes de la agrupación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sixtocristiani/status/1957470322153656725&partner=&hide_thread=false

Renovación y campaña disruptiva

Con el lema “La Potencia del Interior”, Nuevos Aires refuerza así su posicionamiento como espacio de renovación política. En las últimas semanas, sumó gestos disruptivos en campaña, como la presentación de su plataforma en la web NuevosAires.com con un esquema de regionalización productiva, un show de drones en la Ciudad de Buenos Aires y hasta un podcast en Spotify donde distintos próceres argentinos “reviven” para explicar las propuestas.

La apuesta es clara: listas jóvenes, federalismo como bandera y acciones innovadoras que buscan diferenciarse de la oferta electoral tradicional.

Temas
Notas Relacionadas
Gonzalo Roca encabeza la lista de La Libertad Avanza en Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Quién es Gonzalo Roca, el león más obediente de la manada de Bornoroni en Córdoba

El amigo y socio del armador de LLA abre la lista. Un hombre de ambición moderada, que habla con frases cortas. Sus lazos con la UCR local y el menemismo.
Cristina Fernández de Kirchner en el PJ.
CIERRE DE LISTAS

La lapicera de CFK, con menos tinta: cuánto cedió la expresidenta en el reparto de candidaturas

La expresidenta se quedó con el dominio de la lista bonaerense y pidió expresamente por algunos candidatos en otros distritos. Foco en el Senado.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Sebastián Pareja, Karina Milei y Martín Menem.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Futuro Congreso: Karina Milei se adueña de los bloques oficialistas y Schiaretti jugará de árbitro

Por  Mauricio Cantando
Rodrigo de Loredo, jefe de la UCR en Diputados, uno de los que abandona el Congreso.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Futuro Congreso: más del 70% de las bancas en juego cambian de nombre y hay históricos que se jubilan

Por  Mauricio Cantando
María Eugenia Vidal.
"ME QUEDO SIN TRABAJO"

Mariu, esa chica como vos

Por  Juan Rezzano
Rosario: en su peor momento, corre peligro la alianza ente el Evita y Monteverde en el Concejo
EL COSTO DE LA UNIDAD

Rosario: en su peor momento, corre peligro la alianza entre el Evita y Monteverde en el Concejo

Por  Ramiro Dasso