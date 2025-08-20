Nuevos Aires: doble jugada electoral en la Ciudad y provincia de Buenos Aires con candidatos sub-35

Agustín Rombolá lidera la boleta de Senadores por CABA.

El espacio político Nuevos Aires presentó oficialmente a sus candidatos al Congreso en CABA y en la Provincia de Buenos Aires con una estrategia marcada por el recambio generacional, la representación del interior productivo y una mirada federal que apunta a instalar nuevos debates en la agenda política nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires, la fuerza presentó sólo candidatos para el senado. La lista está encabezada por Agustín Rombolá, joven dirigente de raíz radical que simboliza el recambio generacional. Lo acompaña Marina Damil, especialista en Comunicación y Educación, mientras que en el tercer lugar figura Edgar Calandín, exjefe del Comando Conjunto Antártico. Su incorporación aporta un componente simbólico: la necesidad de “mirar hacia el sur” y colocar en el centro la discusión sobre la soberanía, la Antártida y el Atlántico como ejes estratégicos para el desarrollo federal.

“Con Rombolá al frente de la lista, buscamos que el Senado tenga voz joven, federal y transformadora. La política argentina necesita dirigentes que representen el futuro y no el pasado”, afirmaron desde la conducción del espacio.

Los nombres para la Provincia de Buenos Aires En paralelo, en la Provincia de Buenos Aires, Nuevos Aires inscribió su lista de diputados nacionales con un fuerte sesgo juvenil y territorial. El binomio inicial está conformado por Sixto Cristiani y Cata Achilli, ambos surgidos del Programa de Nueva Generación de Líderes de Potencia Argentina. Los acompañan Leandro Nievas, Milagros Alfonso y Cristian Ruiz, completando los primeros cinco lugares con un perfil sub-35, diverso y anclado en ciudades del interior como Carmen de Areco, Bahía Blanca, Tandil y Tres Arroyos.

“Nuestra lista expresa lo que venimos planteando: una verdadera revolución en el sistema político argentino. Son los jóvenes y las ciudades del interior los que tienen que ocupar el centro de la escena, porque allí está el futuro de la Provincia de Buenos Aires”, señalaron los referentes de la agrupación.

La provincia se merece Nuevos Aires. @SonNuevosAires pic.twitter.com/NGBAlrBIBD — Sixto (@sixtocristiani) August 18, 2025 Renovación y campaña disruptiva Con el lema “La Potencia del Interior”, Nuevos Aires refuerza así su posicionamiento como espacio de renovación política. En las últimas semanas, sumó gestos disruptivos en campaña, como la presentación de su plataforma en la web NuevosAires.com con un esquema de regionalización productiva, un show de drones en la Ciudad de Buenos Aires y hasta un podcast en Spotify donde distintos próceres argentinos “reviven” para explicar las propuestas. La apuesta es clara: listas jóvenes, federalismo como bandera y acciones innovadoras que buscan diferenciarse de la oferta electoral tradicional.

