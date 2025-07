Victoria Villarruel, ¿la Bolsonaro argentina?

"Siente que está destinada a gobernar la Argentina (…). Suele decir que le encanta que la subestimen porque así no la ven venir", cierra su último libro, La generala (Planeta, 2025), la periodista Emilia Delfino, coordinadora de la Unidad de Investigación de elDiarioAR y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La frase de la propia vicepresidenta con la que lo abre completa un círculo perfecto: "El voto ya demostró que a mí los argentinos no me repudian".