Venezuela, el realismo y la anarquía

1.- Después de ejecutar a más de 100 personas que navegaban por el Caribe y el Pacífico (se informaron 35 ataques a lanchas), los Estados Unidos bombardearon Caracas y secuestraron al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , y a su esposa para juzgarlos por varios supuestos delitos entre los que se destaca el de propiciar el narcotráfico hacia el mercado norteamericano. Los muertos de las lanchas no tuvieron posibilidad alguna de defenderse en juicio: fueron aniquilados sin prueba alguna de su culpabilidad. La marina de Donald Trump actuó como si estuviera en una guerra, cuando en realidad asumía funciones policiales ante sospechosos. El delito exige juicio ; la guerra exige declaración de guerra .

2.- El presidente Trump le informó al mundo que si quiere algo lo consigue, esté donde esté la cosa deseada. Se encargó de dejarlo claro: " El petróleo es nuestro . Nos lo robaron". Se podría deducir que, a partir de ahora, todo recurso situado en Latinoamérica que el gobierno de los Estados Unidos necesite deberá estar en manos amigas , sumisas, o ser declarado como propio por estar en el hemisferio occidental.

3.- Hasta el comienzo de la Globalización, con el pretexto de la Guerra Fría, la política exterior estadounidense usó la fuerza , las operaciones encubiertas y las acciones de inteligencia política para producir cambios de régimen en otros países en 70 oportunidades . Cuando el mundo dejó de ser bipolar, actuó en forma directa contra Irak , Libia , Siria , Honduras , Ucrania y Venezuela . En todos los casos, lo hizo sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

4.- Hemos naturalizado, sobre todo a través del cine y casi siempre en películas o series norteamericanas, que la CIA puede hacer la guerra de distintas formas. Vemos en acción a sus agentes, haciendo operaciones encubiertas, guerra abierta, apoyo a grupos irregulares, manipulación de la prensa y ahora de las redes sociales, soborno de militares y civiles, asesinatos selectivos, guerra económica y otros delitos graves. Pero ese cine no muestra siempre la violencia en la que se sumerge a la población civil y su sufrimiento permanente por estas intervenciones. Esa es la herencia en todos los casos, más allá de los derechos pisoteados.

5.- En su lenguaje simplista y maniqueo, Trump siempre habla para el votante menos informado y con menor grado de conciencia: todas las acciones son contra "los malos" (los bad guys). El destinatario de sus mensajes es siempre ese votante. Cuando habla para los otros países el tono es el de un matón que amenaza y se burla , según corresponda.

6.- El gobierno venezolano parece decidido a cerrar el secuestro de la pareja presidencial haciendo silencio sobre las dudas que se originan en cómo pudieron entrar tan fácilmente al espacio aéreo de Caracas, volar a baja altura y hacer descender uno o varios helicópteros; cómo llegaron al lugar donde dormía el presidente, cómo ocurrió el tiroteo, cuántos murieron en la operación total, qué daños se produjeron en los lugares bombardeados, etc. Sólo hubo información del presidente cubano. Miguel Díaz Canel resaltó el sacrificio de 32 cubanos que componían la guardia personal de Maduro. Y la pregunta de fondo es: ¿cómo convivirá con el tutelaje de Marco Rubio y Peter Hegseth anunciado por Trump? No sabemos. Venezuela ha sido violada y, además, le exigen que calle.

7.- La Argentina está perdiendo con este gobierno cualquier posibilidad de tener una posición propia. Javier Milei renunció a la Argentina como nación soberana. Solo mira lo que hace Trump, lo imita en sus declaraciones e incluso hace el ridículo al adelantarse en sus consejos. La Cancillería ignora décadas de neutralidad activa, de respeto por la autodeterminación de los pueblos, de diplomacia de mediación. Ya no es una cancillería respetada o consultada. Está aislada. Es la cara externa de un gobierno tan colonial en su visión del país y del mundo que no necesita recurrir a elaboración alguna. Es tierra arrasada.

8 - Ahora se reune el Consejo de Seguridad. No para juzgar a Maduro y la migración de ocho millones de sus compatriotas. No para juzgar el reciente ataque de los Estados Unidos sino para defender la carta de las Naciones Unidas ante lo hechos. Parece predominar el realismo, y entonces cabe recordar a John Mearsheimer, citado en un artículo por Jeffrey Sachs, que advirtió sobre "la tragedia de las grandes potencias" y cita a la anarquía como el resultado trágico posible. A ese lugar parece querer ir Trump. Lo único que puede evitarla es la aplicación del derecho internacional. El realismo de "las cosas son como son" puede ser una buena descripción de la geopolítica, pero no una solución para la paz.