"Apoyo incondicional": Javier Milei baja línea a su gabinete y busca liderar un bloque regional pro-Trump

“Nuestro apoyo a Estados Unidos es incondicional. Somos los únicos en la región que los apoyamos de manera incondicional”, le dijo a Letra P un funcionario de la Casa Rosada este lunes, mientras en Venezuela juraba Rodríguez como presidenta interina.

Los hechos no se habían sucedido como vaticinó Milei a las pocas horas de conocerse la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. En diálogo con LN+, pasadas las 10 de la mañana del sábado, el Presidente celebraba el accionar de Trump e impulsaba la asunción de Edmundo González Urrutia , el dirigente que enfrentó a Maduro en 2024 y que hubiera sido proclamado ganador de las elecciones de no haber sido por las maniobras presuntamente fraudulentas que llevó adelante el régimen chavista.

“Debería asumir. El presidente electo es González Urrutia”, decía Milei, al tiempo que levantaba la figura de María Corina Machado . Horas más tarde, Trump echaba por tierra la posibilidad de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz se hiciera cargo del poder y blanqueaba el acuerdo con Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Aunque el movimiento de Trump sorprendió al oficialismo y dejó a Milei en falsa escuadra, el Gobierno se realineó rápido. “Confiamos en la transición dispuesta por Trump. No hay que adelantarse a los hechos”, dijeron en la Casa Rosada.

El posicionamiento frente a Donald Trump

Como contó en una entrevista que le concedió a CNN, Milei trabaja en el armado de una alianza de países latinoamericanos con gobiernos de derecha, alineados con Estados Unidos. "Aún no lo hemos nombrado, pero ya hay un grupo de diez países con los que estamos trabajando y con los que seguiremos avanzando", dijo el Presidente.

El armado incluye a los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), José Jerí (Perú), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana) y al recientemente electo José Antonio Kast (Chile).

Según pudo saber Letra P, la idea todavía está en una etapa germinal, pero es claro que Milei buscará explotar su alineamiento incondicional con Estados Unidos para convertirse en líder del bloque. Por eso no dudó en expresar su respaldo absoluto al accionar de Trump en Venezuela, que fue condenado por otros países de la región, como Brasil, Chile (a través del presidente actual, Gabriel Boric), Colombia y Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2007626926798844325&partner=&hide_thread=false Gran noche para un Counter Strike 1.6.



Fin. pic.twitter.com/FeLnG282v0 — Manuel Adorni (@madorni) January 4, 2026

La orden de Javier Milei

En ese contexto, este sábado los funcionarios del Gobierno recibieron el pedido de la Casa Rosada para que se expresaran públicamente sobre la situación y salieran a respaldar el accionar de Trump y a remarcar la alianza estratégica que tiene con Milei. Ministros y secretarios acataron la orden en redes sociales.

Este lunes, el posicionamiento de Argentina quedó formalizado en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el embajador Francisco Tropepi fue claro al expresar que “el Gobierno argentino valora la determinación demostrada por Donald Trump que derivó en la captura del dictador Maduro".