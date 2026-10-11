Sebastián Pareja reunió a más de mil jóvenes de La Libertad Avanza en Morón y convocó a fortalecer el espacio

Sebastián Pareja reunió a más de mil jóvenes de La Libertad Avanza en Morón y apuntó al kirchnerismo.

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires , Sebastián Pareja , encabezó este sábado un congreso de la juventud libertaria en Morón , que reunió a más de mil militantes. Durante el encuentro, llamó a defender las ideas del presidente Javier Milei y planteó el desafío de derrotar al kirchnerismo en 2027.

El encuentro contó con la participación del coordinador de la juventud bonaerense, Sebastián Acuña ; la referente nacional Rocío Gómez ; y los dirigentes juveniles Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez . También asistieron diputados y senadores provinciales, además de referentes locales del espacio libertario.

“Este Congreso refleja el enorme crecimiento que tuvo la juventud de LLA en la provincia de Buenos Aires, tanto en cantidad como en capital humano”, sostuvo Pareja ante los militantes. El legislador destacó que la organización desarrolló espacios de formación política y fortaleció su presencia territorial.

Durante su discurso, Pareja reivindicó el protagonismo de las nuevas generaciones en la construcción del espacio político que llevó a Milei a la Presidencia. Además, consideró que la militancia juvenil tendrá un papel determinante en los próximos desafíos electorales de la fuerza.

“Milei siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027. Estoy orgulloso de ustedes”, afirmó.

Por su parte, Acuña destacó la formación política de los militantes y su compromiso con el proyecto libertario. “Tenemos una juventud con capacidad, con formación, con muchas ganas de ponerse al hombro este proyecto de país que encabeza el Presidente”, aseguró.

La Libertad Avanza cuestionó a Axel Kicillof

Otro de los protagonistas del congreso fue Sharif Menem, quien sostuvo que la juventud libertaria “es la más convocante del país” y aseguró que LLA es el partido que más espacio les ofrece a las nuevas generaciones en la Argentina.

En la misma línea, Rocío Gómez apuntó contra la administración del gobernador Axel Kicillof. “La provincia sufre la pésima gestión de Kicillof”, afirmó. La dirigente cuestionó el funcionamiento de los servicios públicos bonaerenses y sostuvo: “Las escuelas no enseñan, los hospitales no atienden, nos rodea la inseguridad. No vemos futuro en la provincia y eso debe cambiar”.