¿LA ALEGRÍA ES SOLO BRASILEÑA?

Optimista y austero: Daniel Scioli promociona la temporada de invierno 40% más cara con nieve de telgopor

El video del secretario de Turismo despertó críticas por su baja calidad y por poner énfasis en turistas brasileños. Bariloche, de las más caras del mundo.

Por Letra P | Periodismo Político
Daniel Scioli y la nieve artificial.

Daniel Scioli y la nieve artificial.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, presentó la temporada de invierno 2026 en Bariloche con un video en su cuenta de Instagram y rápidamente se viralizó por utilizar nieve artificial de telgopor y el énfasis en las “familias brasileñas”.

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La campaña mostró además una estética que fue cuestionada por su bajo nivel de producción. “Furor por la Argentina para esta temporada de invierno. Los centros de esquí van a estar colmados de familias brasileñas. Se han preparado como nunca, en especial, Bariloche”, dice el funcionario mientras la nieve falsa cae sobre él.

“Hay unas ganas de las familias brasileñas de ir a disfrutar de un centro de esquí que ha sido definido como el mejor de América”, agrega Scioli sobre Bariloche, que busca posicionar a la localidad de Río Negro como uno de los destinos centrales del invierno, haciendo hincapié en el turismo extranjero y especialmente el del país vecino, que suele colmar los centros de esquí argentinos.

Además, informó que los precios estarán 40% más caros que el año pasado: “Vamos a sostener el pase diario a $160.000 (116 dólares) para que los operadores y la gente nuestra tengan previsibilidad de compra”. También explicó la temporada comenzará la primera semana de junio y que habrá entre cinco y siete vuelos diarios entre Brasil y Bariloche.

Por encima de la inflación

Muchas de las críticas que recibió en las redes el video del exgobernador bonaerense se referían a que la campaña estaba destinada al turismo extranjero porque esquiar es muy caro para el turista argentino. El precio, incluso, supera a la inflación de Javier Milei y Toto Caputo: este martes el INDEC midió un incremento interanual del 32,6%.

En Villa La Angostura, Neuquén, los pases para tres días en el Cerro Bayo cuestan $ 747270, es decir, 168 dólares diarios, con clases y equipos incluidos. Según pudo averiguar Letra P, en Aspen, Estados Unidos, por 180 dólares diarios cada turista tiene acceso a los equipos, los cuatro cerros más importantes (Aspen Mountain, Snowmass, Highlands y Buttermilk) y el transporte hasta los mismos.

En Europa también hay precios más accesibles:

  • Kopaonik, Serbia, u$s 57 diarios.
  • Dolomiti Superski, Italia, u$s 91.
  • Zermatt Suiza, u$s 108.
  • Chamonix Mont-Blanc Francia, u$s 118, similar al Cerro Catedral de Bariloche, que se llenará de brasileños en pleno Mundial.

Lo más barato es, sin dudas, el video de Scioli.

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