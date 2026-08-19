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DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Un histórico asoma en Bahía Blanca: Dámaso Larraburu evalúa ser candidato con respaldo de Scioli

Exdiputado en tres períodos, actualmente es el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Larga lista de nombres libertarios.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Dámaso Larraburu, un histórico de la política de Bahía Blanca&nbsp;

Dámaso Larraburu, un histórico de la política de Bahía Blanca 

Un histórico del peronismo bahiense podría sumarse en 2027 a la larga lista de nombres que peleará la intendencia de Bahía Blanca con el sello de La Libertad Avanza (LLA). Se trata de Dámaso Larraburu, actual intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, exdiputado nacional y muy cercano al secretario de Turismo, Daniel Scioli.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Las versiones sobre el destino de Larraburu sonaron con fuerza en los círculos de la política bahiense, en medio de especulaciones sobre cómo terminará de conformarse la representación libertaria para intentar ganarle el año que viene la intendencia al intendente Federico Susbielles, que irá por la reelección.

Larga lista en Bahía Blanca

Como contó Letra P, cerca de Sebastián Pareja empezó a hablarse de un tapado y se especuló con el basquetbolista Juan Ignacio "Pepe" Sánchez, pero el hombre de la Generación Dorada, de activa presencia en Bahía Blanca, lo descartó. Así, LLA tiene por ahora en la danza de nombres al diputado provincial Oscar Liberman como seguro anotado y al exintendente Héctor Gay por ahora corrido pero siempre en gateras. Del lado del PRO asoma la concejal Gisela Caputo, cercana a Cristian Ritondo y al frente del Concejo Deliberante.

Oscar Liberman, referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca

Oscar Liberman, referente de La Libertad Avanza en Bahía Blanca

Larraburu asumió como intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi en diciembre de 2024, en una designación que impulsó Scioli y que contó con el aval del entonces ministro del Interior, Guillermo Francos. Ambos compartieron el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Scioli como gobernador, y esa relación se profundizó pese a una vieja pelea por las candidaturas testimoniales de 2010. En la actualidad, Larraburu opera como una terminal política de Scioli en la región.

Cerca de Daniel Scioli

Antes de esa etapa, Larraburu fue una referencia del peronismo del sudoeste bonaerense: diputado nacional en tres oportunidades y el dirigente más fuerte de la Sexta Sección Electoral. Pasó por el menemismo, el duhaldismo y el kirchnerismo hasta sumarse al Frente Renovador en 2013 y volver a acercarse al Frente para la Victoria en 2015 con la candidatura de Scioli a presidente y Aníbal Fernández a gobernador.

Aunque se mantuvo con perfil bajo desde entonces, nunca abandonó del todo la rosca bahiense. En 2018 negoció con Máximo Kirchner un armado peronista local para enfrentar al entonces intendente Héctor Gay.

En enero de este año, en medio de los incendios que arrasaron más de 2.300 hectáreas del parque que dirige, sugirió en redes sociales un nombre para presidir el PJ bahiense, un gesto que generó malestar en sectores del peronismo local.

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