LA CIUDAD

La Fundación de la Familia Policial fue distinguida en la Legislatura porteña con respaldo político y judicial

Reconocimiento institucional a una organización que brinda asistencia y contención a integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias.

Por Letra P | Periodismo Político
La Fundación de la Familia Policial fue distinguida en la Legislatura porteña con respaldo político y judicial.

La Fundación de la Familia Policial fue distinguida en la Legislatura porteña con respaldo político y judicial.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a la Fundación de la Familia Policial, presidida por Genoveva Ferrero, en un acto que reunió a funcionarios del Gobierno porteño, legisladores y autoridades de la Justicia. El reconocimiento destacó su tarea de asistencia y acompañamiento a efectivos y sus familias.

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Francisco Basualdo

La organización recibió la declaración de Interés Social por su trabajo sostenido en el acompañamiento a integrantes de las fuerzas de seguridad. La entidad impulsa iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida del personal policial, con foco en situaciones de vulnerabilidad y emergencia.

Durante la ceremonia, Ferrero, también secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, remarcó el sentido del trabajo de la fundación. “La Fundación nace y crece con ese espíritu: construir comunidad, ser red, ser sostén”, expresó.

Quiénes dijeron presente en la Legislatura porteña

Ferrero estuvo acompañada por el vicepresidente Pedro Potocar y los vocales José Luis Giusti y Agustina Olivero, quienes forman parte de la conducción de la entidad. El acto reflejó un amplio respaldo institucional a la tarea que llevan adelante.

Entre los presentes se destacaron figuras del ámbito judicial como Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia; Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad; y Martín Ocampo, procurador general.

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También participaron ministros del Gobierno de la Ciudad como Horacio Giménez de Seguridad, Gabino Tapia de Justicia e Ignacio Baistrocchi de Espacio Público, junto a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura.

Por el Poder Legislativo, asistieron Pilar Ramírez, Guadalupe Tagliaferri, Matías López y Francisco Loupias, además del secretario administrativo Cristian Gribaudo. La presencia política reforzó el carácter institucional del reconocimiento.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires

La cúpula de la Policía de la Ciudad también formó parte del evento en la Legislatura porteña, con la participación del jefe Diego Casaló y la subjefa Carla Mangiameli, junto a efectivos y voluntarios de la fundación.

Durante el acto, integrantes de la fuerza compartieron experiencias sobre el impacto del trabajo de la organización. Alejandra Bernal, oficial de la Policía, destacó el acceso a becas educativas para su familia como uno de los beneficios clave.

En la misma línea, la oficial Marta Juárez valoró el rol de la red de voluntarios que articula la fundación para asistir casos complejos. La entidad también brinda asesoramiento legal, subsidios y acompañamiento social.

Además de la asistencia directa, la fundación impulsa acciones solidarias y de inclusión. Su enfoque apunta a fortalecer el entorno familiar de los efectivos, con impacto en el servicio de seguridad que se presta a la sociedad.

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