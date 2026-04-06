Se reactiva la Legislatura porteña con un PRO en su piso histórico y peronistas y libertarios al acecho

La Legislatura porteña realizará este jueves su primera sesión del año con un reparto de comisiones que marca el retroceso histórico del PRO.

La Legislatura porteña retomará la actividad este jueves con una sesión que funcionará como punto de partida formal del año político. El telón de fondo es el cierre, tardío y conflictivo, del reparto de comisiones, que dejó expuesta la mayor debilidad del PRO en casi dos décadas de dominio del parlamento porteño.

La definición de autoridades se estiró durante semanas, en una negociación atravesada por tensiones entre bloques y una fuerte interna dentro del oficialismo. Nunca desde la llegada del macrismo al poder, en 2007, se había demorado tanto el armado del esquema legislativo, una señal del nuevo equilibrio de fuerzas.

El resultado es un mapa que confirma el retroceso del PRO, el avance de La Libertad Avanza, la consolidación del peronismo y la irrupción de nuevos actores con capacidad de arbitraje. El oficialismo retuvo la estratégica comisión de Presupuesto, que queda en manos de Waldo Wolff , pero perdió control político sobre áreas clave y quedó obligado a negociar cada paso.

El reparto refleja con nitidez el cambio de época . Sobre un total de 27 comisiones, el peronismo de Fuerza por Buenos Aires se quedó con 10 presidencias, La Libertad Avanza con 7 y el oficialismo de Vamos por Más con apenas 5. El bloque Confianza y Desarrollo (CyD), referenciado en Horacio Rodríguez Larreta , no encabeza comisiones, pero emerge como un actor con capacidad de inclinar votaciones en un escenario fragmentado.

El peronismo se quedó con comisiones centrales vinculadas a la agenda social y territorial: María Bielli en Educación, Victoria Freire en Vivienda, Alejandro Grillo en Ambiente, Andrés La Blunda en Derechos Humanos y Matías Barroetaveña en Legislación del Trabajo. Además, Leandro Santoro encabezará Defensa del Consumidor, Berenice Iañez llevará la batuta en Promoción e Integración Social y Claudio Ferreño comandará Turismo y Deportes, lo que consolida su volumen político.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NeiraClaudia/status/2036818394599542817?s=20&partner=&hide_thread=false Nuevamente @jorgemacri difunde como propio una iniciativa la Legislatura, en este caso de @MatiasLammens.

No es la primera vez. La verdad que no me preocuparía si respetara y trabajara con la Legislatura en vez de obturar los proyectos que benefician a la gente.

Más respeto,… https://t.co/qDaXovxZNx — Claudia Neira (@NeiraClaudia) March 25, 2026

La Libertad Avanza, en tanto, avanzó sobre áreas institucionales sensibles. Nicolás Pakgojz presidirá Asuntos Constitucionales y Solana Pelayo, Justicia, dos comisiones clave para el funcionamiento del sistema político. Además, suma lugares en Cultura, en manos de Sandra Rey; Desarrollo Económico, con la presidencia de Silvia Imas; Obras Públicas, controlada por Leonardo Saifert y Descentralización, en manos de Rebeca Fleitas.

El PRO impuso, eso sí, el control de Presupuesto con Wolff, además de Legislación General en manos de Gimena Villafruela, Salud con Facundo del Gaiso a la cabeza y Espacio Público con Ignacio Parera. Sin embargo, ese control aparece hoy más ligado a la gestión que al poder político: ya no ordena la Legislatura, sino que negocia en un escenario fragmentado.

En ese esquema también aparece el bloque Confianza y Desarrollo (CyD), referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, como un actor con capacidad de inclinar votaciones, mientras que la UCR, la Coalición Cívica y otros desprendimientos de Juntos por el Cambio completan un mapa de dispersión que complejiza aún más la construcción de mayorías.

A ese esquema se suma el control de las juntas, un ámbito menos visible pero clave para el funcionamiento institucional. La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control -por donde pasan las designaciones y acuerdos de jueces- quedó en manos de Matías Lammens, del peronismo, mientras que la de Interpretación y Reglamento será presidida por Sergio Siciliano, del oficialismo. El dato cobra especial relevancia en un momento en que la Ciudad avanza en la conformación de su fuero laboral, un proceso que pondrá en juego nombramientos estratégicos y que, con este reparto, ya no estará bajo control del PRO.

Interna PRO y el factor Angelici

El cierre del reparto dejó además heridas abiertas dentro del oficialismo. La disputa por las presidencias de comisión generó tensiones entre distintos sectores del PRO, con reproches cruzados por la pérdida de posiciones estratégicas.

En ese contexto, la jefa del bloque, Silvia Lospennato, quedó desdibujada en la negociación. La dificultad para ordenar a su propio espacio y contener las demandas internas expuso los límites de su conducción en un momento de debilidad estructural que se manifestó en la constitución, nunca blanqueada, de ámbitos de negociación paralela.

En ese mecanismo, ganó volumen un actor que opera en las sombras: Daniel Angelici. El histórico operador judicial del macrismo amplió su influencia en la estructura política del oficialismo porteño, en un esquema en el que, según distintas fuentes, el jefe de Gobierno Jorge Macri delegó funciones clave.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2022729340753261050?s=20&partner=&hide_thread=false #Boca La Ciudad y el club libran una pulseada judicial que paraliza una obra clave para la gestión de Riquelme



La hija de Majdalani, en el centro



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Los nombres que emergen como parte de ese armado son el procurador general Martín Ocampo y el secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, ambos integrantes del entorno de Angelici.

Fin de la “escribanía” y nueva lógica de poder

El nuevo esquema termina de confirmar el fin de una etapa. Durante años, el PRO manejó la Legislatura casi como una escribanía, en la que contaba con capacidad para ordenar mayorías, acelerar proyectos y bloquear iniciativas opositoras.

Ese modelo empieza a resquebrajarse. El tablero ya no responde siquiera a una lógica de tercios, sino a un esquema con tres jugadores grandes -PRO, peronismo y La Libertad Avanza-, un actor de peso intermedio como el larretismo y una diáspora de espacios provenientes de Juntos por el Cambio que funcionan como árbitros circunstanciales.

El dato no es sólo aritmético, sino político: las comisiones -donde se define el destino de los proyectos- dejaron de ser un territorio controlado por el oficialismo y pasaron a ser un espacio de disputa permanente.

En ese contexto, la sesión de este jueves no sólo reactivará la actividad parlamentaria. También marcará el inicio de una nueva etapa en la Legislatura porteña, en la que el PRO deberá volver a convivir, al igual que el año pasado pero ahora más ajustado, con un esquema que ya no le responde.