Bronca libertaria con el ministro Lisandro Catalán por facilidades para otorgar la ciudadanía a extranjeros

El presidente Javier Milei enfrenta un nuevo foco de conflicto interno tras la decisión de su ministro del Interior, Lisandro Catalán , de flexibilizar los requisitos para obtener la ciudadanía argentina. La medida generó un inmediato repudio de sectores que integran o apoyan al oficialismo.

El anuncio de Catalán, apenas dos meses después de la presentación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endurecía la política migratoria, fue interpretado como una contradicción con el relato oficial del Gobierno. La decisión provocó una catarata de comentarios en redes sociales, principalmente de simpatizantes de Milei, quienes exigieron explicaciones por lo que consideraron una “traición al voto popular”.

La polémica se intensificó con la publicación de un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde Catalán expresó: “Simplificamos el proceso de ciudadanía para que más personas puedan sentirse parte de esta Nación. Ser argentino es un compromiso, no un privilegio cerrado.” La frase fue leída como un gesto de apertura ideológica que tensiona con la línea dura migratoria sostenida por el oficialismo.

Desde el 6 de octubre, el trámite de ciudadanía argentina por naturalización podrá hacerse de forma totalmente digital a través de la página web de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Con el Decreto 366/25, deja de estar…

“El nuevo funcionario que no funciona”, fue una de las frases que más se replicó en redes, señalando el malestar de votantes que se sienten defraudados. En ese marco, distintos referentes del espacio libertario remarcaron que Catalán “parece más cercano al pensamiento de Sergio Massa que al del Presidente”.

Mientras los aliados internacionales del oficialismo, como Donald Trump y Giorgia Meloni, refuerzan sus políticas migratorias, el Gobierno argentino toma un camino que genera confusión y desconcierto en su base electoral.

Un golpe a días de una elección clave

El nuevo cortocircuito dentro del Gabinete llega en un momento crítico: a pocos días de una elección que puede definir el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Dirigentes libertarios remarcaron que no se puede permitir que un funcionario “con ideología pro-inmigración” tenga bajo su órbita decisiones que afectan la soberanía nacional.

En este contexto, el gesto del Presidente de mantener en funciones a Catalán fue interpretado por sus propios votantes como una señal de debilidad o desconexión con las prioridades del electorado.

El dilema de Javier Milei: entre el relato y la gestión

La interna expone una tensión creciente entre el discurso de mano dura que caracteriza al oficialismo y las decisiones administrativas que lo contradicen. Para analistas políticos, esta contradicción puede tener efectos directos en las urnas, sobre todo en un momento donde el Gobierno necesita reafirmar su base ideológica.

El episodio suma presión sobre Javier Milei, que deberá recalcular su estrategia si pretende sostener cohesionado al espacio que lo llevó al poder.