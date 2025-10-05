DESPUÉS DE ESPERT

Javier Milei y Diego Santilli relanzan la campaña este martes en Mar del Plata

El Presidente y El Colorado visitarán una fábrica y recorrerán la ciudad que gobierna el PRO-libertario Montenegro. Arranca la Santilleta.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei.&nbsp;

Javier Milei. 

De acuerdo a la agenda oficial del partido, a la que pudo acceder Letra P, el Presidente llegará a ese distrito cerca del mediodía acompañado de su hermana, la secretaria general Karina Milei. Allí, Milei se reunirá con Santilli y el intendente anfitrión, Guillermo Montenegro, para participar de la reinauguración de una planta de la firma Lamb Weston, una de las mayores productoras de papas congeladas del mundo, que está ubicada en el Parque Industrial General Savio.

De esa presentación, en la que se mencionará una inversión privada con respaldo municipal por 330 millones de dólares, el mandatario y el diputado se trasladarán a la intersección de las calles Güemes y Avellaneda, en pleno centro de la capital de General Pueyrredón para hacer una tradicional caminata y saludar a los vecinos, fanáticos y militantes libertarios.

Está previsto que asistan dirigentes de todo el territorio, como el marplatense Alejandro Carrancio y el presidente libertario en la provincia, Sebastián Pareja, quienes producto del desplazamiento de Espert también se vieron beneficiados en sus puestos. Carrancio quedará en el quinto lugar y Pareja en el tercero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974973628241555545&partner=&hide_thread=false

Este lunes, el mandatario también intentará volver a sus raíces al presentar su nuevo libro en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí se mostrará junto a buena parte del Gabinete, y cantará algunos clásicos de rock, luego de hacer un ingreso al escenario escoltado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo.

Javier Milei también presentará su nuevo libro

Poco antes de que se conociera la renuncia de Espert, Milei se mostró en un ensayo junto al grupo musical que lo acompañará en su acto de campaña en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la presentación de su obra La construcción del milagro. Allí, estará presente el dirigente del PRO.

Según dio a conocer el propio líder libertario, el grupo estará integrado por el diputado nacional, Alberto Benegas Lynch (batería); el candidato a senador nacional por Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch (guitarra); el periodista y biógrafo de Milei, Marcelo Duclós (bajo), el abogado libertario Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1974842783786569785&partner=&hide_thread=false
