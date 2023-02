Vidal en Venado Tuerto: reunión y apoyo mutuo con el intendente Leonel Chiarella

En este sentido, la precandidata presidencial analizó del panorama santafesino y destacó que “están los que pelean de verdad y de manera valiente contra el narcotráfico, como hace el intendente junto a su equipo. Con el narcotráfico no hay un lugar en el medio, o estas en contra o sos cómplice”.

En este punto, realizó un especial reconocimiento a la labor de Chiarella, al remarcar que “en esta ciudad el intendente decidió no ser cómplice, haciendo algo que yo hacía como gobernadora, que era ofrecer mi nombre a los vecinos que tenían miedo de denunciar para que no se expusieran a las represalias. Les pedía que me dijeran dónde se vendía y yo hacía la denuncia. Creo que ésta también es la tarea de quienes gobernamos, poner el cuerpo para dar la pelea”.