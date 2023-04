"Unidos para Cambiar Santa Fe": la oposición le puso nombre al frente de frentes

Con esas diferencias trazadas, la coalición opositora decidió primero acordar los requisitos que debía cumplir el nuevo nombre. Esas condiciones fueron: que sea un nombre nuevo para no excluir a nadie, ya que “la potencia del espacio es su amplitud”; que sea competitivo; que sea fácil de explicar, sencillo, corto; que refleje “santafesinidad”, es decir, que tenga el nombre de la provincia o alguna referencia a ella; y que no le ofrezca una ventaja particular a ninguno de los socios, lo que se resume en "la cláusula" no escrita “todos ganan y todos pierden algo”, como lo resumió un operador.