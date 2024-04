Una interna que sacude los cimientos de Unidos para Cambiar Santa Fe

Unos diez mil afiliados tiene el PRO en la Bota, como mucho , de los cuales, calcula la dirigencia, podrían votar unos dos mil si efectivamente el partido llegara al combate el 11 de junio. El interior no escasea en aporte, pero la elección se cocina en Rosario , donde se concentra alrededor del 70 por ciento de las fichas. Su envergadura en la provincia todavía es menor; por caso, el socialismo fue a internas provinciales en 2021 con un padrón de 40 mil y, finalmente, ocho mil votos reales. Como se ve, al PRO le falta mucha sopa en Santa Fe .

El cierre de listas es pronto, el 30 de abril. Si no hay fumata blanca, se enfrentarán Scaglia y probablemente el actual presidente provincial, Cristian Cunha , quien en la entrevista que Lucio Di Giuseppe le hizo para Letra P disparó munición gruesa contra la vicegobernadora y acusó al radicalismo de meterse en la interna para beneficiarla.

Del ministro de Gobierno, Fabián Bastía , para abajo, la cúpula radical le pidió al presidente que baje un tono. Cunha, no obstante, está convencido que la UCR opera a favor de Scaglia. Lo salva a Pullaro, pero mantiene el reproche sobre el resto.

Si gana Scaglia, celebra ella, está claro, pero también el gobernador. Pullaro dice no estar involucrado en la interna, pero no puede permitirse que una vicegobernadora pierda una interna partidaria. Si la oriunda de Gálvez triunfa, destrona a Angelini de su histórica jefatura y tiene vía libre para darle otro rumbo al PRO , más de centro: más Horacio Rodríguez Larreta y menos Javier Milei .

Si Scaglia gana, también gana el radicalismo. El pullarismo, sobre todo, entabló una sociedad de ojos cerrados con la vicegobernadora. Si ella vence, primará en el PRO de Santa Fe un larretismo dispuesto a empatizar y cerrar filas con el presidente de la UCR nacional, Martín Lousteau, socio y amigo de Pullaro.

¿Qué hace Macri si Gisela Scaglia gana?

El angelinismo asegura que, si Scaglia gana, Mauricio Macri – en su rol de presidente del PRO – interviene el partido en la provincia. Ver para creer. Sin embargo, hay un dato objetivo que todo el PRO y también el resto de Unidos observa con atención: están habilitadas a votar las personas afiliadas hasta diciembre de 2021. En ese momento, Angelini era casi rey y amo del PRO de Santa Fe.

Desde que preside el Senado, Scaglia viene comiendo fichas y piezas que le respondían al diputado. También presiona para evitar el enfrentamiento, pero en la negociación ella es presidenta o nada. No hay otro movimiento posible. Cunha, lo sabe, tiene un ofrecimiento muy tentador entre sus manos.

Si gana Cunha, la postal será muy fuerte. ¿Qué hace una vicegobernadora si, a siete meses de asumir, pierde una interna de dos mil votos? Cunha y Angelini querrán presionar a Pullaro y le pedirán, seguramente, más lugares en el gabinete, pero también jugarán en la escena pública y empezarán a pedir que Unidos se acerque y hasta se fusione con La Libertad Avanza.

Unidos para Cambiar Santa Fe, pendiente de la disputa

Por ese motivo, lo que está en juego en esta competencia no es menor. Ir al combate en esta coyuntura no parece el mejor camino, pero las cartas están echadas y las posturas, bien divididas. Gane quien gane, el resultado rebotará en todo el frente, sobre todo en la relación entre el PRO y el radicalismo, por la fuerza que pueda estar haciendo la UCR para torcer el rumbo o por la factura que recibirá si el resultado no es el deseado.