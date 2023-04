Tensión en el aire: Rodenas le sacó el cuerpo a hablar sobre narcotráfico

Periodista: —Entiendo todo vicegobernadora, pero no me respondió la pregunta sobre si es cierto que usted llegó a esa casa que estaban allanando en lancha junto con el abogado Paul Krupnik , que entre otros, en ese momento era abogado del narco Alvarado.

AR: —No participé de ningún procedimiento judicial y creo que acá lo que hay que hacer…

P: —Pero doctora, si no fue, usted me dice: “no, no fui en lancha con Paul Krupnik” y el tema está resuelto.

AR: —¿Usted me está preguntando si yo concurrí con un abogado a un determinado lugar luego de que los fiscales dijeron que estaba absolutamente aclarada la situación? Yo me voy a remitir a los que dijeron los fiscales.

P: —Sinceramente no me queda claro. Si uno no viajó ese día a esa morada con el abogado de Alvarado me dice: “no, no fui…”

AR: —Justamente, si le estoy diciendo que me voy a remitir a lo que dijeron los fiscales porque los fiscales dijeron que yo no tenía ningún vínculo con Esteban Alvarado, ahí tiene aclarada la situación.

El incidente en cuestión sucedió en diciembre de 2018. El marido de Rodenas mencionado en la entrevista es el actual ministro de Cultura de Santa Fe, Jorge Llonch.

La vicegobernadora hizo referencia a la respuesta de los fiscales de la Agencia de Investigación de Delitos Complejos que ante su requisitoria, el 13 de abril contestaron: “Se informa que a la fecha no existe ningún curso de investigación contra la Sra Vicegobernadora dentro del marco del (se cita el número de expediente) en el que se llevó adelante el allanamiento mencionado en la nota presentada ante la Fiscalía Regional”.

A pesar del argumento de Rodenas, en ese escrito los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery nada dicen sobre ese operativo en particular ni sus circunstancias porque no es lo que les pidieron que aclararan. En realidad que Rodenas haya llegado al lugar con el abogado Krupnik no es sospecha de delito, en todo caso daría lugar a un reproche social y político por que demostraría un trato controvertido entre una funcionaria de alta jerarquía institucional con el abogado de una banda narcocriminal (y de otras), aunque Krupnik se escuda en que “técnicamente” nunca defendió a Alvarado.

Por su parte, Rodenas recordó en el reportaje que el allanamiento fue resultado de “una confusión con la casa lindera” a partir del dato erróneo que dio un arrepentido que declaró que en ese lugar había estado escondido Alvarado y que allí se acopiaban armas.

Rodenas es una ex jueza penal de Rosario, miembro de una histórica familia vinculada al peronismo, que en 2017 dejó el Poder Judicial y dio el salto a la política de la mano del senador provincial Armando Traferri (sobre el legislador está en debate en la Corte Suprema de la Nación un pedido de desafuero para imputarlo en una causa por asociación ilícita). Ese año fue electa diputada nacional y en 2019 fue la compañera de fórmula del gobernador Perotti en el marco del acuerdo del rafaelino con el NES, la línea del PJ santafesino que conduce Traferri.

Otro pasaje tenso del reportaje se dio cuando a Rodenas le hicieron escuchar un audio de Marcelo Sain, exministro de Seguridad del gobierno de Santa Fe, en el que la menciona como “una empleada del senador Traferri”.

“Cómo voy a contestar semejante barbaridad cuando en realidad tengo una historia que me avala –se defendió Rodenas–. Me hubiese gustado mucho que hubiésemos hablado de la historia que me avala o la de muchos funcionarios honestos que tanto hicieron. Me parece que esto es banalizar los hechos que están ocurriendo en Santa Fe. Y realmente… ¿cómo voy a ser yo empleada de un senador la Cámara de Senadores que presido?”, se defendió.

Cabe recordar que en abril de 2022 en una audiencia judicial en la que declaró como testigo, Sain dijo que cuando se estaba armando el gobierno de Perotti “había mucha presión de Traferri para que se le deje manejar los ministerios de Seguridad y Justicia”, que “Alejandra Rodenas es la que estaba trabajando esos dos ministerios” y que “había delegado esa operación en el abogado Paul Krupnik”.

En los últimos días la vicegobernadora distribuyó en los principales medios de la provincia una nota informando sobre la comunicación de la fiscalía donde se afirma que no se la está investigando en el marco de la causa Alvarado. “Una vez más, la justicia pone las cosas en su lugar y rechaza falsas acusaciones”, afirmó. El viernes pasado volvió a aparecer en público junto con el gobernador Omar Perotti después de mucho tiempo. Fue en la presentación del libro del diputado Roberto Mirabella, que sirvió de excusa para mostrar el apoyo del gobierno provincial a su precandidatura a gobernador.

Abrazada a la respuesta formal de los fiscales, la vice santafesina fue por más en Radio con Vos. Soltó la sospecha de que el tema vuelva a salir a la luz porque “estamos cerca de un proceso electoral”. “¿No les parece que puede haber algún tipo de resentimiento por parte de quienes integraban las bandas narcocriminales?, se preguntó tras recordar que por un exhorto de un fiscal de San Isidro ordenó la primera detención de Alvarado en 2012, y que le tocó instruir causas en las que procesó y condenó a a miembros de la banda de Los Monos, entre otras.