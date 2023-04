Rosario: el bartolaccismo se encamina a fortalecer su dominio en la UNR

Ninguna fuente pone en duda la reelección de Bartolacci ni niega que sus movimientos se enmarcan en un proyecto de poder más importante. Garante de un acuerdo que aúna desde el radicalismo más cercano al PRO hasta un importante sector del peronismo y agrupaciones independientes, el ex decano de la Facultad de Ciencia Política se encargó durante su mandato de fortalecer no solo su agrupación estudiantil Reformismo en Acción, que controla cinco de los doce centros de estudiantes, sino de crecer también en los otros claustros: no docentes, docentes y graduados.