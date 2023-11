Javkin encamina su segundo período en un contexto político distinto: el Frente Progresista que compartía con el socialismo y la UCR al asumir en 2019 ya no existe. Ahora gobernará bajo el paraguas de Unidos, que tiene al radicalismo, al PRO, al socialismo y otros socios minoritarios, y es gobierno a nivel provincial, y con un futuro de ajuste con La Libertad Avanza en la presidencia.

Eso, sumado a la apretada victoria sobre su rival Juan Monteverde de Ciudad Futura, que fue en alianza con el peronismo, lo obliga a un recambio de nombres y a converger con sus aliados. A la hora de la distribución de poder no perdió terreno, pero no dio a sus aliados margen para cuestionamientos.

Como adelantó Letra P, Chale será un escudero político y operativo del intendente , no solo hacia el interior del gabinete sino también hacia afuera, en lo que respecta a la prensa y al volumen político. Pese a que en algún momento hubo alguna resistencia interna por la permanencia de Rogelio Biazzi al mando de la coordinación del Gabinete, el intendente lo revalidó pasándolo de coordinador a Jefe de Gabinete.

La novedad será que fusionará Obras Públicas con Planeamiento y estará a cargo el arquitecto Eduardo Bressan, que también llega de la órbita del radicalismo universitario de la gestión de Bartolacci. Se trata de un docente universitario, Coordinador de Infraestructura de la UNR y reconocido en la actividad privada al mando del estudio Bressan Aguerreberry Arquitectura que supo proyectar y ejecutar desarrollos inmobiliarios.

“Sabe de urbanismo, planeamiento y hasta patrimonio. Es respetado en lo académico y la actividad privada”, dijeron en el oficialismo. “Sabe de lo académico y también lo que es un 931 (formulario) y pagar una quincena”, agregó otra fuente para describir el perfil.

El radical Nicolás Gianelloni se mantendrá en Desarrollo Humano y Hábitat, al igual que Carolina Labayru en Control y Convivencia Ciudadana.

Javkin.Tessandori.png Pablo Javkin y Miguel Tessandori, entablaron un acuerdo de gabinete.

Pullarismo

El radicalismo del gobernador electo Maximiliano Pullaro tendrá un ancla indirecta en la gestión con Miguel Ángel Tessandori, con quien tejió un acuerdo electoral. Tessandori, que compitió en la interna por la intendencia, dejará su banca de concejal para ser secretario general, un cargo que supo ocupar el propio Javkin cuando gobernaba la socialista Mónica Fein.

Según comenta una fuente con conocimiento de la función ejecutiva, esta vez esa área no tendría demasiado vuelo, por ejemplo, no manejará los distritos. Pese a esto se le dará un rol protagónico “en los mecanismos de escucha al vecino y su participación”. “Miguel tiene buen vínculo con organizaciones sociales y vecinales no políticas, y ahí puede cooperar y articular con la cercanía”, rescatan.

PRO

El PRO compitió en la interna de Unidos con Carlos Cardozo y su espacio tendrá recompensa. Encabezará la secretaría de Desarrollo Productivo que deja Chale. El lugar lo ocupará el abogado graduado en la UCA, Leandro Lopérgolo, quien fue Jefe de la Agencia Territorial de Rosario del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación y Director de la Casa de la Producción que funcionaba bajo el mandato de Dante Sica en el ministerio de la Producción durante el macrismo. Lo acerca el diputado nacional José Núñez, a quien asesoró en el Congreso.

Ascensos

Hay varios ascensos. Federico Valentini irá a Cultura luego de su paso como subsecretario de Industrias Culturales y Creativas. Soledad Rodríguez, a cargo de la subsecretaría de Procesos Sanitarios, será la nueva jefa de Salud luego del alejamiento de Leonardo Caruana que fue electo concejal por el Frente Amplio por la Soberanía, lejos del oficialismo.

Guido Boggiano, subsecretario de Economía y Finanzas, escala en Hacienda en lugar de Diego Gómez, que completó un mandato y dejó sus funciones tal como prometió al asumir en 2019. En Ambiente y Espacio Público asumirá el actual subsecretario de Espacio Público y Respuesta Cercana, Luciano Marelli.

Nerina Manganelli seguirá en Movilidad y Transporte, una cartera con el desafío de mejorar el decaído sistema de colectivos que arrastra constantes conflictos por la falta de subsidios, algo que podría profundizarse con el gobierno de Javier Milei.

Trabajamos con @pablojavkin en propuestas comunes que nos permitan pacificar Rosario.



Ponemos a disposición nuestros equipos, mapas y diagnósticos para que este objetivo sea posible #Unidos a partir del 10 de diciembre. — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) August 29, 2023

La secretaría de Género y Derechos Humanos pasará a ser de Inclusión, Género y DD.HH. y sumará a la dirección de Educación, y por lo tanto el manejo del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). La encabezará la socialista Mónica Ferrero, que termina en diciembre su mandato en el Concejo. Se le dará un mayor volumen para abarcar propuestas para la juventud y el programa Nueva Oportunidad.

Si bien Boggiano en Hacienda, como Rodríguez en Salud, Mangarelli en Transporte y Marelli en Ambiente, no son dirigentes socialistas, en el partido de la rosa los anotan como técnicos formados en las gestiones de Fein y Miguel Lifschitz y lo toman como un punto valioso para el equilibrio de distribución de poder. Según sostienen en el socialismo, acercaron muchos tantos entre el intendente y Enrique Estévez, presidente provincial del Partido Socialista.

Como se ve, hay muchos funcionarios sub50 para aportar “soluciones actuales y mirada de futuro”. “La ciudad en la que vivimos hoy estuvo pensada por generaciones anteriores. Queremos empujar las ideas de la Rosario que viene, y eso no solo se ve reflejado en el gabinete, sino también en las segundas líneas”, sostienen en la en el gobierno municipal. Casualidad o no, ese tipo de plataforma era lo que proponía Monteverde, competidor de Javkin en las elecciones.

Si en primeras líneas respetó a los espacios que compitieron en la interna de Unidos, en segundas y terceras líneas reflejó la distribución de bancas del oficialismo de Unidos en el Concejo, que tendrá un interbloque de 15 sobre 28 ediles.

Modernización

Según explicaron en la intendencia, la idea es darle mucho vuelo a la modernización y simplificación de trámites, algo que ya vino mejorándose en los últimos años. La secretaría de Modernización posiblemente pase a ser una Agencia especializada para los procesos externos con el ciudadano, pero también interno. Podría tener a cargo el manejo de la videovigilancia con el Centro Integrado de Monitoreo de Rosario (Cior). Germán Giró no seguiría al mando por más rediseño que ejecuten del área.