El gabinete de Javkin: el PRO y el socialismo son prioridad en las negociaciones

Sebastián Chale -actual secretario de desarrollo productivo, radical del sector de María Eugenia Schmuck- tiene todos los números para ocupar un lugar preponderante en la segunda gestión de Javkin . Su rol como jefe de campaña lo potenció, especialmente como vocero, algo que el alcalde quiere replicar en su gabinete para no quedar tan solo en la discusión mediática. Si bien se habla de que sería el próximo secretario de Gobierno, no está confirmado aún, ya que se rumorean otras posibilidades como por ejemplo fortalecer la secretaría General, hoy casi una cáscara vacía.

Si Chale pasase a Gobierno, ¿qué pasaría con Gustavo Zignago ? De extrema confianza de Javkin y bien considerado por sus pares, no parece un funcionario del que el intendente quiera desprenderse ni correr de los principales lugares. De hecho, cuando se lo menciona como hipotético funcionario provincial, en el javkinismo son tajantes para abrir la negociación: “Solo si es un cargo de jerarquía”. El corrimiento de Chale generaría otra consecuencia: Desarrollo Productivo quedaría vacante y entraría a la mesa de negociación con el resto de los espacios.

Por el lado del PRO, el único candidato a intendente fue el concejal Charly Cardozo , soldado de la escudería de Federico Angelini. Él, junto con el presidente del macrismo santafesino Cristian Cunha y el candidato a diputado nacional José Núñez, negocian con Javkin el rol del PRO en el futuro gabinete. “ Ahora estamos enfocados en la campaña de Patricia Bullrich , pero confiamos en la palabra empeñada”, se limitan a decir. El detalle no es menor: significa que no encabeza esas negociaciones la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, como sí lo hizo en la rosca provincial.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEnriqueeEstevez%2Fstatus%2F1696555232149275110&partner=&hide_thread=false Trabajamos con @pablojavkin en propuestas comunes que nos permitan pacificar Rosario.



Ponemos a disposición nuestros equipos, mapas y diagnósticos para que este objetivo sea posible #Unidos a partir del 10 de diciembre. pic.twitter.com/tYPNQj0ghY — Enrique Estévez (@EnriqueeEstevez) August 29, 2023

Con el socialismo “empezaron las charlas, con buen clima pero muy despacio”. Todos los cañones apuntan a la secretaría de Salud, de hecho, en el Palacio de los Leones hablan de dos candidatos -un hombre y una mujer- que ya forman parte del organigrama y tienen terminales en el partido de la rosa, pero los herederos de Hermes Binner amagan con aplicar la misma lógica que en la rosca provincial: “Si tienen los nombres y necesitan que nos hagamos cargo del quilombo, lo hacemos, pero no lo vamos a sentir propio: queremos lugares para hacer política”.

Paralelamente, CREO negocia su tajada en el gabinete provincial que encabeza Maximiliano Pullaro. El gobernador ya definió. aunque no la haya oficializado, la primera línea de ministros y ministras y algunas secretarías de primer rango con la UCR, el PRO y el PS. Sin embargo, hay mandos medios y lugares estratégicos que interesan. En el pullarismo reconocen, por ejemplo, que Javkin tendrá voz en la decisión sobre el aeropuerto de Rosario. “No hay discusión por el aeropuerto sin antes asegurar la inversión necesaria para la pista, porque si no en un año no pueden aterrizar más aviones”, avisan en el javkinismo.