Confiados en los resultados parciales, cerca de las 20 el jefe de campaña de Javkin, Sebastián Chale, y la candidata a concejala María Eugenia Schmuck anunciaron un triunfo al que no le querían poner cifras. "No tenemos la carga completa y queremos respetar a nuestros rivales", se atajaban. En el búnker de Monteverde, reconocían, off the record, que su conteo les daba abajo y había preocupación. En la categoría Concejo, la cosa estaba más clara. "Triunfo contundente", aseguraban en el javkinismo. Las primeras cuentas hablaban de siete concejales para Unidos sobre quince que se renovaban.