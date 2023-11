De gira por la península ibérica, Pablo Javkin comenzó a definir el elenco de funcionarios que integrarán la primera línea del gabinete para su segunda gestión. Todo se mantiene en el off the record: hasta después del ballotage no habrá anuncios oficiales porque en el Palacio de los Leones no quieren “quemar” al gabinete que se encuentra en funciones cuando aún les queda un mes de trabajo. Sin embargo, algunos nombres trascendieron y el círculo rojo de Santa Fe ya los cuenta como miembros de la próxima administración.