Quiénes son las figuras económicas que surfean las disputas entre Pullaro, Losada y Fein

Más allá del perfil económico que tengan en mente aplicar cada uno, todo indica que las figuritas económicas de aquella gestión progresista que gobernó 12 años, puntualmente la de Miguel Lifschitz , asoma como una alternativa viable a seguir en caso de que gane Unidos. El caso más claro parece darse en el socialismo que tiene entre sus filas como asesor al ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione , un ministeriable cantado.

Explica que lo hace en su rol de referente económico del frente Unidos. Hay algo inobjetable: la chapa de exministro coloca a cualquiera en un pedestal de asesoría por encima de lo partidario. Es decir, ahora es más exministro que exfuncionario de tal espacio.

Para gobernar semejante área provincial se necesita especificidad, más que especialistas. Experiencia más que experimentados. Por eso, suena lógico el nombre de Olivares en el radicalismo cercano a Pulalro con quien ya trabaja, pero, sobre todo, Saglione para un eventual equipo de Losada, quien no tiene a su lado funcionarios con pasado de gestión provincial.

“Lo realmente importante es que Santa Fe vuelva a tener una más firme defensa de los intereses provinciales. No me desvío de eso”, respondió el exfuncionario, quien es socio en la consultora P&G, justamente, con Olivares. Si bien en el losadismo sostienen que agrada el perfil de Saglione, lo que parece interesar es su recorrido y conocimiento de las entrañas de la burocracia más que una cuestión ideológica. Saglione es un cuadro del PS que cumplió roles relevantes tanto en la Municipalidad de Rosario como en el gobierno provincial, hasta ser ministro. No es un punto menor señalar que Losada comparte fórmula con Federico Angelini, dirigente del PRO de línea con la presidenciable Patricia Bullrich.

En ese punto está la cuestión de fondo del día después: Unidos es un frente, pero ¿hasta dónde se integrarán en un eventual gobierno? ¿El que gana gobierna, el resto acompaña, pese a todo? En la previa a conformar la alianza había un acuerdo político por el cual se conformaría el gobierno en proporción a cómo saliese la elección. Sin embargo, no parece correr más.

Giacchino.jpg Caroina Losada fue a una reunión de IDEA acompañada de Adrián Giacchino como asesor.

Cuando Losada afirmó que luego de las PASO, gane o pierda, no va a estar con su rival de interna Pullaro por diferencias “éticas y morales”, algo se terminó de romper. Luego Losada aclaró que realidad sólo se refería a Pullaro y que estaba dispuesta a convocar a dirigentes que integran su espacio. En el pullarismo evitan hablar del tema, pero se preguntan por qué concederle a Losada lugares en caso de ganar si dijo lo que dijo rompiendo todo acuerdo.

Es más, la falta de ordenamiento en lo económico en el espacio de Losada también alcanza a las diferencias internas que se dieron en el último tiempo, tal como contó Letra P. La semana pasada la precandidata tuvo una reunión con directivos de IDEA y sentó a su lado como asesor a Adrián Giacchino, hombre del mundo de las finanzas privadas, ex director del Banco Nación durante el macrismo, y ex presidente del Banco Municipal de Rosario en la actual intendencia de Pablo Javkin.

Su presencia no indica que vaya a ser parte del equipo económico, ni siquiera asesor fijo, pero sí demuestra que la decisión de sentarlo fue de Losada y, aparentemente, inconsulta. Los otros socios de la alianza, incluso el galdeanismo que es su base política, no sabían de ese movimiento colateral de la precandidata que, quizás, buscó marcar su propia quinta. “Si se mueve como quiere dentro de su espacio, imaginate con su rival de las PASO”, razonó alguien para analizar la posibilidad de integrar equipos conjuntos. El lunes después de las PASO todo empezará a definirse.