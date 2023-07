La campaña rupturista de Losada divide a su equipo

El juego al fleje que está desplegando Carolina Losada no solo crispa los nervios de sus rivales internos dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe , sino que abrió una grieta en su equipo más cercano. Si bien intentan bajarle el tono y hablan de “matices” que se dan puertas adentro de cualquier campaña, la línea discursiva no termina de convencer a los propios y todos los involucrados reconocen diferencias entre el ala política, preocupada por mantener ciertas formas, y el ala comunicacional, dispuesta a hacer lo que sea necesario por el objetivo: ganar las elecciones primarias.

El tema volvió a los primeros planos tras las declaraciones de Losada la semana pasada, quien dijo que no acompañaría a Maximiliano Pullaro tras las PASO porque tiene diferencias “éticas y morales” con él. No es la primera vez que la periodista ataca al exministro así de fuerte: hace unas semanas lo había calificado de “personaje oscuro” y lo había relacionado con “un sector de la política que tiene vínculos con el narcotráfico”. Pullaro, estoico, no responde y se refugia en encuestas que, dice, lo dan triunfador. En esas encuestas, desliza, están los motivos de los ataques de Losada.