En la categoría Diputado provincial, donde el gobernador apostaba todas sus fichas para desde ahí proyectar su futuro político, lo que presuponía que encare el asunto ocupando un rol protagónico, no hubo excepción sino más bien ausencia. Perotti logró ser el más votado y la diferencia fue menor entre los frentes en esta categoría que en la de gobernador, como presuponíamos y dijimos, sin embargo, el peronismo quedó atrás. Escenario que lo deja en una situación de debilidad de cara a septiembre, no solo por lo magro del resultado sino también porque no se percibe demasiada voluntad del partido para salir a militar a Perotti. A eso se le suma que la contrincante victoriosa de la interna rival, Clara García, es la mejor opción, por contraste, del frente opositor para competirle: rosarina y mujer. El regreso de Miguel Lifschitz por otros medios. Come del progresismo, del centro y de la centroderecha mediante Unidos.