Golpeado por la ola de votos que acompañó a Juntos para Cambiar Santa Fe el pasado domingo, el gobernador Omar Perotti no quiso subirse al avión que lo tendrá once días en el exterior sin fotografiarse antes con los integrantes de la lista de candidatos a diputados provinciales que encabezará y con Marcelo Lewandowski . Al igual que el domingo a la noche le corrió el cuerpo a la responsabilidad en la derrota, dijo que pondrá "lo mejor en acompañar" y alentó a la tropa.

“Nosotros prácticamente no hicimos campaña. Hay sectores que realizaron una fuerte competencia en las PASO y otros que hemos tenido un perfil mucho más bajo. Ahora empieza la instancia de la verdad. Ahora cada uno tendrá que exponer con los candidatos finales, que todo el mundo entra a conocer. Va a haber seguramente una participación más alta. Comenzaremos esa etapa con el mayor nivel de unidad”, prometió Perotti.

"Cada uno en su instancia tiene que poner lo mejor", aseguró al ser consultado si será el responsable de encabezar la campaña. Pero el mandatario, que este jueves se va 11 días de gira a Asia, diluyó su responsabilidad: "Tenemos un muy buen candidato y una muy buena candidata a la vicegobernación. Y nosotros, poniendo lo mejor en acompañar un proyecto". Le sumó el trabajo "de cada uno de los que compitió en la instancia de diputado y gobernador, a muchos que no compitieron, que no fueron parte de esta PASO, y también a muchos que no fueron a votar, pero que tienen expectativa en que esta forma de gobernar siga adelante", añadió. La apuesta, además, es que una mayor participación de votantes pueda elevar las chances del oficialismo, ya que el domingo alcanzó el 64%.