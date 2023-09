Lewandowski: "Unidos se cambió el traje, pero son los mismos de siempre"

Por eso acomoda la mira y dispara contra el frente Unidos: "No puede ser futuro el pasado, lo malo para la provincia no puede volver". En esa danza temporal, también cuestiona el presente de la provincia, por más que el gobernador sea de su propio partido. Sabe que diferenciarse de Omar Perotti en algunos temas le es conveniente y lo hace "sin empacho".

-¿Le dio otro aire para la última semana de campaña?

-Sí, se vive un clima distinto, incluso entre los propios que lo sintieron como un espaldarazo para militar fuerte los últimos días.

lewan debate.jpg Lewandowski en el debate televisivo

-¿Cree que tuvo efecto en el electorado?

-A un sector grande le llegó el mensaje y es importante en unos días donde no todos tienen el voto definido.

-¿Cómo hace para llegarle al indeciso o al que no le interesa informarse sobre política?

-No es sencillo, sobre todo con el que no consume política. Es necesario llegar por varios frentes para mostrar el mensaje.

-¿Le encontraron la vuelta a esta segunda campaña?

- Sí, creo que se instaló distinto el mensaje porque hay menos ruido y menos candidatos.

-¿Logró diferenciarse con la apuesta del programa de viviendas?

-Sí, porque nadie lo ha tomado y la gente lo necesita. Muchos no pueden ni alquilar.

-Unidos para cambiar Santa Fe se mostró muy unido, valga la redundancia, sobre todo en esta segunda campaña. ¿Qué interpreta?

-Es la foto que muestra el final del socialismo y de quienes nos trajeron al problema hace tiempo: (Maximiliano) Pullaro, (Antonio) Bonfatti, (Clara) García, (Pablo) Javkin.

-Pero es una alianza nueva con otros roles.

-Los que quedaron en el frente de frentes fueron los que gobernaron.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FelTresTV%2Fstatus%2F1698493427694870645&partner=&hide_thread=false “TENGO CONVICCIONES Y LO QUE PASA ME DUELE COMO A VOS. NO TENGO NINGUNA JEFATURA A QUIEN RESPONDER Y ESTO NO SE CAMBIA CON VIEJAS RECETAS. NO ENTREGUEMOS EL FUTURO A LOS QUE NOS TRAJERON HASTA ACÁ”



@marcelewan en su minuto de oro



#SantaFeDebate en @eltrestv pic.twitter.com/KYIc9pqenO — elTresTV (@elTresTV) September 4, 2023

-¿No considera que es una renovación?

-Fueron a la tintorería a lavar el traje, pero son lo mismo que antes. Se cambiaron el traje, son los mismos. No puede ser futuro el pasado, lo malo para la provincia no puede volver.

-¿Cree que la oposición mantiene las diferencias internas incluso después de los resultados de las PASO?

-Muchos dirigentes de Cambiemos que fueron implacables con la inseguridad que dejaron el socialismo y Pullaro, hoy se sacan selfies juntos. Es difícil de explicar.

-Usted mantiene diferencias con el gobernador Perotti.

-Pero yo puedo diferenciarme y decir que alguien del propio espacio no me gustó lo que hizo o que no alcanzó el objetivo, y que yo lo quiero cambiar.

-¿Cuál es la diferencia?

-Hacen politiquería barata por cargos.

-A usted le cuestionan diferenciarse de otro candidato de peso de Juntos Avancemos como es el gobernador.

-Soy objetivo y digo que esto no me gusta y hay que cambiarlo, ¿y el loco soy yo?

-¿Dónde se diferencia con el gobierno provincial?

-Si no me gusta lo que veo, no tengo medias tintas en decirlo: lo que está mal, está mal, y lo que está bien se mantiene. No hay empacho en decirlo.

-¿Cómo ve el caso de Juan Monteverde que se desmarca sin decirlo del PJ y del gobernador, por más que compita en alianza con el peronismo para la intendencia de Rosario?

-Juan tiene su estrategia y lo respeto. Quiero que sea intendente porque Rosario necesita un cambio.

perotti lewan frana.jpg

-¿Cómo ve esa disputa con Pablo Javkin?

-Bueno, Javkin quiso gambetear a Unidos y quedó claro que es parte del sistema que nos trajo a donde estamos.

-¿Dónde?

-A una ciudad abandonada. Dicen que los abandonó la provincia y ellos ni siquiera recogen la basura en los barrios.

-Así y todo, Unidos se mostró compacto, algo que no parece haber sucedido en el PJ.

-Para esta etapa final el peronismo trabajó en conjunto, no está desunido. A veces no hacen falta selfies.

-Las diferencias fueron evidentes cuando Perotti dijo votar a Javier Milei en caso que vaya al balotaje con Patricia Bullrich.

-Yo hablo de lo mío. Me siento acompañado por todos los sectores para ir al frente.

-¿Sea cuál sea el resultado del domingo se requiere una discusión interna en el PJ?

-Discutiremos después lo que viene.

-Complete la frase: pase lo que pase el domingo…

-No pienso en otra cosa que no sea ganar el domingo.