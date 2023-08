Perotti había sacudido la mañana del jueves cuando dijo en una entrevista en Radio Boing que, en un mano a mano entre el león y la halcona, votaría al primero. "Lo de Bullrich ya lo vimos (con Mauricio Macri), no quisiera esa etapa otra vez", resumió el jefe de la Casa Gris. "Las expectativas que se habían generado con Macri no fueron buenas, ¿por qué no dar la alternativa a que alguien plantee las cosas de manera diferente?", argumentó.