Leonel Chiarella: "Losada debería pedir disculpas y apoyar la candidatura de Pullaro"

–Es una demostración por parte de Maxi de un gran liderazgo. De un trabajo territorial de recorrida y de conocer la provincia. Él estudia mucho y eso se vio reflejado a la hora de poder plantear en cada sector cuáles son las necesidades. También fue un fuerte respaldo al diálogo, al no responder a las críticas y a las falsas acusaciones de Losada. Eso fue una decisión acertada porque la gente está buscando esa mirada constructiva, no a los políticos peleándose. Por más que lo que decía, además de grave, era falso.

–¿Creés que después de todo lo que dijo, Losada va a terminar apoyando a Pullaro?

–Debería hacerlo. Debería pedir disculpas y apoyar la candidatura de Maxi.

–En Venado Tuerto y todo el departamento General López Pullaro tuvo un triunfo contundente. Y parece no ser casual: en 2021 sucedió lo mismo a partir del trabajo que desarrollaron con el senador Lisandro Enrico. ¿Por qué el sector de la UCR que trabajó con Losada no pudo hacer pie en la zona?

–Con Lisandro somos parte del mismo equipo. Yo empecé a militar a los quince años con él. Venimos transitando ese tiempo de militancia y ahora de trabajo conjunto. Él como senador, y yo como intendente, hicimos un fuerte trabajo para que los vecinos del departamento General López y de Venado Tuerto elijan a Maxi como el próximo gobernador, planteando la oportunidad que genera poder tener sintonía con el gobierno provincial, lo que nos va a permitir llevar adelante obras con las que fuimos relegados y discriminados por el gobierno de Perotti. Además de eso, es la primera vez en la historia de la provincia que puede haber un gobernador del sur, sur, del departamento General López. No es menor que el departamento donde más diferencia hizo es de donde justamente es él, por lo cual es profeta en su tierra.

–Por la diferencia que sacó, ¿es una elección ya resuelta?

–Todas las elecciones hay que llevarlas adelante, enfrentarlas y ganarlas. No cantamos victoria hasta que no se abran las urnas, el 10 de septiembre. Dimos el primer paso, que era lograr un triunfo contundente, fuerte, en la interna. Pero al otro día tanto Maxi, como cada uno en su lugar, estábamos trabajando para sostener la gestión y los resultados que obtuvimos.

–El peronismo tuvo en Santa Fe la peor elección desde el retorno de la democracia. ¿Fue un voto contra Perotti, contra el PJ en su conjunto? ¿Puede emparentarse también con un disgusto a nivel nacional?

–El peronismo tuvo la peor elección en la historia porque el gobierno de Perotti fue el peor desde el retorno de la democracia. A la gente no hay que subestimarla. La gente sabe qué gobierno estuvo presente, cuál estuvo a la altura de las circunstancias y cuál no. Ese es el fiel resultado de la pésima gestión que está haciendo Omar Perotti.

Gracias a los venadenses por la confianza en este equipo ! Más del 80% de los votos para seguir cambiando la ciudad!



Y el enorme triunfo de @maxipullaro que será el próximo gobernador !! pic.twitter.com/dqRYcyH3dY — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) July 17, 2023

–En Venado José Corral triplicó a Perotti en votos. Es una zona productiva y agraria, sectores son los que Perotti siempre intentó mostrarse cercano. ¿Por qué le dieron la espalda?

–Porque no cumplió ninguna de las promesas que hizo. Porque cuando había que defender a la provincia, se escondió. Cuando hubo conflicto con la carne, cuando bajó la cuota del biodiésel. En Venado todas las obras que hizo el gobierno provincial, tres en cuatro años, las había licitado Miguel Lifschitz. Lo doy como ejemplo de la discriminación y el destrato con el departamento General López, con Venado Tuerto y con cada una de las localidades que no somos peronistas. Eso la gente lo ve. Ve que a un club de Rafaela le dan 180 millones de pesos y a uno de Venado, dos. Más claro, echale agua.

–Venado fue un laboratorio del frente de frentes. A la luz de los resultados que se dieron el domingo, ¿puede decirse que al menos electoralmente la experiencia es exitosa?

–Estamos muy contentos de que lo que nació en Venado, que fue un trabajo que hicimos en conjunto con Lisandro, se tome como ejemplo a nivel provincial. En todas las reuniones que se llevaban adelante previo a la conformación siempre se decía ‘en Venado se pudo hacer, funciona, y los partidos políticos como el PRO, el radicalismo, el socialismo, el PDP y vecinos independientes pueden funcionar juntos’. Y en Venado no es una coalición electoral, sino de gobierno. Tenemos funcionarios de los diferentes partidos políticos. Hay una representación igualitaria en el Concejo Municipal. Me parece que está bueno y, a la luz de los resultados, quedó demostrado que ese es el camino correcto y es el que reclama y quiere la gente. Que se pongan de acuerdo los políticos, que no se peleen y que los que no se prenden en la discusión y en la rosca la ciudadanía los termina valorando, como en este caso con Maxi. Pero por sobre todas las cosas, es decir: ‘Si piensan más o menos igual, tienen coincidencias, pónganse de acuerdo y gobiernen la provincia’.

–¿Pueden gobernar juntos sectores alejados ideológicamente como el socialismo y el PRO?

–La experiencia que tenemos en Venado es que cuando el foco se pone en el trabajo y en la gestión, esas diferencias ideológicas, entre comillas, quedan saldadas. Un ejemplo es el gobierno de Larreta. Participan del gobierno sectores de todos los partidos. De diferentes sectores sociales. Es un gobierno que dio respuesta y soluciones a todos los problemas. En Venado Tuerto pasa lo mismo.

–¿Estás alineado con la candidatura presidencial de Larreta?

–Con Horacio desde el gobierno de Venado venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, generando acciones en conjunto. Han sido muy generosos con sus conocimientos y sus políticas. Estamos trabajando para que Larreta sea el próximo presidente, que pueda tener el mejor resultado en las PASO. Pero también somos claros a la hora de decir que queremos que el próximo presidente o presidenta sea de Juntos por el Cambio.