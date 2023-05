La Bolsa de Rosario expone el reparto de la Nación y arrima combustible electoral 

“Estamos convencidos de que en la agenda de un gobernador o gobernadora tiene que estar el reclamo sobre los mecanismos por los cuales el reparto nacional perjudica a la provincia. Sin dejar de entender lógicas de construcciones nacional y la necesidad de equilibrios territoriales”, sostuvo Gonzalo Saglione , asesor de la precandidata del socialismo a la gobernación, Mónica Fein , y ex ministro de Economía provincial de Miguel Lifschitz .

Más difícil es una referencia del candidato peronista Marcelo Lewandowski por la simple razón que su espacio político gobierna a nivel nacional. Sin embargo, se subió al tema del reparto cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en su disputa por la cuota de impuestos coparticipables. “Hay que luchar por una distribución distinta a las provincias de lo que recibe CABA”, se limitó a decir ante la consulta.

Este miércoles, el senador presentó en la Cámara Alta un proyecto de Ley para modificar el artículo 2° de la Ley 24.443 que creó, en 1994, el Fondo de Emergencia Social para el conurbano de las ciudades de Rosario y Santa Fe. Apunta a actualizar los montos que quedaron congelados desde entonces con una inversión adicional de unos 15 mil millones de pesos anuales que debería aportar el Tesoro Nacional.

El diputado socialista y precandidato a intendente de Rosario, Enrique Estévez presentó junto a Fein un proyecto similar de actualización a mediados de 2022. "El famoso Fondo del Conurbano Rosario y Santa Fe eran 30 millones de dólares en las noventa y siguen siendo el mismo monto en pesos hoy. Así como el Fondo del Conurbano bonaerense se corrigió en el Consenso Fiscal 2017 y que Buenos Aires recibió otra asignación específica en 2020, en estas regiones metropolitanas deben tener un criterio similar de actualización", agregó Saglione.

La Bolsa publicó el informe, pero le corre el cuerpo a lo político y evita meterse en la discusión por la ley de coparticipación por no tener capacidad ni función técnica fiscal. Según supo Letra P, sólo buscó mostrar los números macro para que, ahora que se activa lo electoral, se analice con más fuerza y sirva para advertir de la situación que, entiende, es de inequidad. De hecho, optaron por no dar notas en medios para no interferir en las campañas que acaban de largar.

El informe

La provincia de Santa Fe aportó en tributos nacionales un total de $2.869.216 millones en el año 2022 (US$ 21.934 millones), sumando la recaudación en impuestos por la actividad económica santafesina, aportes a la Seguridad Social y Recursos Aduaneros. Esta recaudación representa el 13,3% del total recaudado por el Estado Nacional en dicho año.

La provincia recibió de parte del Estado Nacional $564.255 millones en recursos coparticipados, representando el 8,6% de lo distribuido entre las provincias y Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, recibió unos $707.989 millones en gastos de la Administración Pública Nacional dentro de las fronteras provinciales (obras públicas o transferencias no automáticas), lo que representó el 7,6% de la distribución.

En conclusión, estiman que los recursos desde Nación hacia la Provincia fueron en 2022 de $1.272.244 millones (US$ 9.726 millones), un 6,2% de la masa total de fondos que la Administración Central distribuyó al interior de los distritos subnacionales (aproximadamente $20,4 billones). Cuando la recaudación representa el 13,3 % del total recaudado por el Estado Nacional en dicho año.