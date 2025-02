jorge Hoffmann: "La gente repudiaría más a la política si supiera el manejo de los partidos"

–¿Cómo está la relación de los gremios con Pullaro tras su primer año de Gobierno?

–Hablo en nombre de mi sindicato: visualizo que Pullaro desperdicia la enorme potencialidad que tiene la burocracia estatal, en el mejor de los sentidos. Acá hay funcionarios de primer nivel que tienen que ser convocados para este proceso de reforma del Estado. Si no hay participación de los trabajadores, es imposible llevar adelante una reforma que nos exige esta época. Y no tiene oposición, no hay contrapesos que llevarían a una discusión política de mayor nivel, pero no es su culpa.

Las políticas de Milei y la tarea de la generación de 50

–¿Cómo observa la política económica de este gobierno?

–Este sistema no se sostiene a corto plazo, porque los dólares que ha estado recibiendo este gobierno para sostener este modelo han sido los del blanqueo. Eso se termina. No son los dólares producto de una balanza comercial positiva.

–¿Ve una oposición en condiciones de presentar alternativas que generen interés en la gente?

–Pullaro, Llaryora y Axel Kicillof tienen una responsabilidad histórica en esto. Y nombro a tres expresiones de distintos orígenes políticos para enterrar definitivamente la grieta, algo que ya intentaron Juan Perón y Ricardo Balbín en el 72. Pullaro no se proyecta a construir o a reconstruir el sistema político argentino. Un sistema que, cuando uno lo piensa, entiende por qué la gente se hartó de la política y lo vota a Milei. La democracia tal como existía hace algunas décadas, no existe más. Y la expresión de la gente es de hartazgo, de cansancio. Hay que terminar con las grietas y poder pensar entre todos una Argentina distinta. Es en este marco que yo lo ubico a Pullaro.

La relación oscilante entre Pullaro y Milei

–¿Le hubiese gustado que Pullaro se diferenciara más de las políticas de Milei?

–Absolutamente y no lo ha hecho. Su equipo está agobiado por la coyuntura, no hay una mirada estratégica, profunda. Entonces, claro, termina de alguna manera condicionado por la cuestión económica, de los ingresos, y eso es una trampa que hace que se consolide la hegemonía de Milei.

–¿La billetera condiciona a la política?

–Todos los gobernadores están pendientes del dinero y lo resuelven de distinta manera. El tucumano y el catamarqueño, dos expresiones del peronismo, convirtiéndose en mileístas. Y prácticamente dentro de los gobernadores de las provincias más importantes, el único que sostiene una política de alternativa frente a Milei, sin dudas, es Kicillof, un cuadro con proyección. No alcanza sólo con Axel, el sistema político está en crisis y es precisamente por este tipo de actitudes, por la subordinación que han tenido al poder.

Jorge Hoffmann Crítico con la política y con Javier Milei, el dirigente gremial apuesta por una alternativa que quiebre la grieta.

La crisis del peronismo santafesino

–¿Qué valoración tiene de la actualidad del PJ santafesino?

–¿Quién puede tener una valoración positiva del PJ? Ésta es una atomización que el peronismo nunca tuvo. Es una ausencia de liderazgo. Siempre había liderazgos en el peronismo, con matices, con diferencias. Hoy el peronismo está pulverizado y, a su vez, no expresa un modelo de provincia. ¿Cuál es la posición del peronismo frente al gobierno provincial, frente al gobierno nacional? No la tiene.

–Hay muchas críticas internas hacia Perotti por su acompañamiento a muchos proyectos del oficialismo provincial.

–Perotti lo plantea desde una postura ideológica que no comparto en absoluto, pero no es él sólo. No hay un peronismo que confronte con el gobierno provincial. Y no es meter palos en la rueda, es ofrecerle a los santafesinos una alternativa de gobierno mirando para adelante. Enriquecer el sistema político y revisar el sistema político.

–¿Quién está en condiciones de conducir el PJ de Santa Fe?

–El liderazgo tiene que ver con la representación. No hay ningún dirigente, ni un grupo, que esté en condiciones de representar al peronismo como una alternativa, aún en el marco de las diferencias internas. Y más que ser opositores, hay que ofrecerle una alternativa a la gente. ¿Qué alternativa le está proponiendo el peronismo hoy a los santafesinos? ¿La rosca? ¿Eso que repudia la gente? Todos sabemos que el PJ está partido en cuatro y ninguna de esas cuatro expresiones puede manifestarse como hegemónica, en absoluto.

–¿Esa atomización el PJ la va a pagar con una representación diluida para una discusión histórica como es la de la reforma constitucional?

–Llegamos a una reforma constitucional, a días de armarse las listas, y uno se pregunta cuál es la postura del peronismo. Yo creo que hay una sola y se llama "no a la reelección de Pullaro". No veo que recoja esta necesidad de establecer instituciones para un Estado para el futuro, para los próximos veinte años. La política argentina no está conmovida, está anestesiada, en la rosca. Por eso creo que lo que acá termina estallando es un sistema.