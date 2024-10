Blanqueo: Toto Caputo celebra el éxito de la primera etapa, pero los mercados son escépticos sobre lo que viene

En noviembre empieza una nueva etapa en la que ya no se podrá blanquear efectivo, pero sí el resto de los activos: inmuebles, inversiones, criptomonedas, cuentas en el exterior, entre otros.

GavOmQRWMAA7kPL.png

Según un relevamiento de Max Capital, la primera etapa resultó "exitosa, ya que triplicó lo que se esperaba" y destacó que "permitió un incremento de los depósitos en dólares del sector privado en más de u$s12.700 millones desde agosto. Esto implicó un alza del 69% desde esa fecha y del 121% desde noviembre (+ u$s17.100 millones)".

"Si bien una vez finalizada la primera etapa del blanqueo en la que los depositantes podían retirar su dinero a partir del 1° de octubre, lo que generó bajas de unos u$s95 millones promedio diario en las primeras diez jornadas (- u$s951 millones), este goteo se revirtió, mostrando subas de u$s849 millones en las últimas seis jornadas. Así el stock de depósitos en moneda extranjera del sector privado supera los u$s31.286 millones, ubicándose en niveles de un lustro atrás", indicó el estudio.

Los mercados escépticos a lo que viene

A partir de noviembre, quienes superen el monto máximo pagarán alícuotas importantes que van del 10% al 15%.

"Es poco probable que gente que estuviera por blanquear bienes por valor significativo lo hagan en la etapa dos y tres. En general, lo van a hacer ahora en la uno. Y como no hay efectivo, la realidad es que parecería ser que no van a ser dos etapas demasiado relevantes en cuanto a blanqueos; salvo de gente que, por ejemplo, no pensaba blanquear y tiene una inspección", explicó el tributarista Sebastián Domínguez.

Operadores del mercado consultados por Letra P opinan igual. "Sigue siendo atractivo por la condonación de Bienes Personales, pero así como esta primera etapa hubo chiquitaje a la hora de blanquear, lo más probable es que aparezcan activos por debajo de los u$s100.000", planteó una fuente financiera.

El fantasma electoral de 2019

También está el fantasma del último régimen especial durante la gestión de Mauricio Macri. Si bien en 2017 se logró aumentar fuerte la base imponible de Bienes Personales y también fue catalogado como un éxito, tras las PASO 2019 hubo corrida y barrió con buena parte de los depósitos acumulados. El próximo año es electoral.

Una estimación hecha por la consultora 1816 a partir de las proyecciones fiscales que había hecho el equipo económico sobre el potencial recaudatorio del impuesto especial, de 0,3 puntos del PBI, indican que Economía espera unos u$s40.000 millones en total (de las tres etapas).

Toto Caputo Bausili Toto Caputo y Santiago Bausili Captura de redes

De acuerdo con este grupo de expertos, "si bien el blanqueo (así como el RIGI y los créditos hipotecarios) tendrá un aporte indudablemente positivo en el PBI (que será mayor o menor en función de cuánto se termine regularizando y en función de cuánto de eso entre en las Cuentas Especiales, que es la parte que más derramaría sobre la actividad), hay escepticismo sobre la posibilidad de que la economía pueda retomar un sendero de crecimiento sostenido mientras haya controles cambiarios".

En el corto plazo, el blanqueo debería ayudar a recomponer reservas brutas/líquidas (no necesariamente las netas); pero eso todavía no está sucediendo, dado que los bancos están dejando los nuevos dólares depositados en las sucursales, en lugar de encajarlos en el BCRA.