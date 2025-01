Diego Giuliano: "Si el peronismo se parte en mil pedazos, el Frente Renovador va a participar en la elección"

El presidente del Frente Renovador , diputado y abogado constitucionalista, Diego Giuliano asegura que va a participar en el debate por la reforma de la Carta Magna que encarará Santa Fe . Tal como anticipó Letra P , no descarta hacerlo por encabezando una lista del espacio que lidera a nivel nacional Sergio Massa si es que el PJ no alcanza la unidad.

“ Si el peronismo se parte en mil pedazos, el Frente Renovador va a participar en el debate por la reforma porque tiene referencias territoriales importantes en la provincia y tiene un candidato a convencional en la provincia, una persona que estudió la Constitución en la provincia”, planteó el ex ministro de Transporte de la Nación.

–La postura que tomó el gobernador (Maximiliano) Pullaro de anticipar brutalmente la etapa política le puso una dificultad a todos los partidos políticos. No solamente al peronismo. Él decidió adelantar el cronograma electoral en la Argentina, porque esto no es un desdoblamiento, es anticipación prematura de la política. Y en el máximo nivel, porque es el nivel de la Convención Constituyente.

–Me tocó escribir y ser profesor durante muchos años de derecho constitucional provincial. Por haber vivido en Santa Fe y haber sido parte de las instituciones de la provincia, creo es un debate en el que tenemos que participar. Hay un solo obstáculo: si la Casa Gris logra imponer su criterio rompiendo a la oposición para armar una escribanía, ahí yo siempre dije que había que buscar un escribano en otro lado.

–¿Sectores del PJ lo tacharon para que encabeces la lista del partido?

–Es cierto que se hicieron públicas impugnaciones para que el Frente Renovador sea cabeza de esa lista. Pero nosotros tenemos un proyecto y tenemos candidatos para la Convención. Los tironeos internos no se oficializaron y nosotros no aceptamos ninguna candidatura todavía. Estamos en el medio de un proceso.

Las charlas con Sergio Massa

-¿Con Massa ven que lo más conveniente es que el Frente Renovador juegue solo, por fuera del PJ?

–Después de la última experiencia electoral, Massa ha sido uno de los garantes de la unidad de la oposición, sobre todo del peronismo. Massa siempre nos repite que la unidad es importante porque hoy hay mucha gente que está pasándolo mal y están buscando una alternativa al gobierno de Milei. Para eso hay que tener una posición sintetizada, que a su vez respete la diversidad. Ahora, si prima la idea de desarmar a la oposición, obviamente que nosotros no vamos a dejar de participar.

–¿Habló esta semana con él sobre esto?

–Sí, definimos que si cada uno atiende su juego, si todo el mundo juega al Don Pirulero, el Frente Renovador va a evaluar hasta dónde llega la estrategia de la Casa Gris y a partir de ahí tomaremos una decisión. Pero estamos obligados a participar en la Convención Constituyente. Es un evento que se produce cada 60 años en la historia de Santa Fe y que de verdad puede cambiar la fisonomía de la provincia. Carlos Reutemann sacó un millón de votos en 1999 y obviamente que todos le planteaban y le generaban la tentación de dominar todos los poderes, pero él se opuso a eso. No reformó la Constitución cuando todos le decían y no transformó Santa Fe en un feudo aunque tenía los votos para hacerlo. Bueno, vamos a luchar para que eso no suceda ahora.

El juego de Omar Perotti y la reelección de Maximiliano Pullaro

–Muchos en el PJ critican a Perotti por haber facilitado la posibilidad de la reforma ¿Qué opina?

-Perotti es el último gobernador peronista de la provincia y su postura no contempla la reelección de Pullaro, que juró por una Constitución y pretende reelegir por otra. En un caso inédito, el gobernador además quiere ser candidato y ser uno de los que discuta el tema. Teniendo eso en cuenta, yo te diría que la ley que surge de la Legislatura es totalmente invasiva e inconstitucional y que Perotti votó eso, también tengo que decirlo.

–¿Por qué lo plantea?

–Porque la ley que declara la necesidad de la reforma invade a la Convención Constituyente porque le dice cómo tiene que reformar el temario que propone. Y la verdad es que la Legislatura se extralimita. Esa ley no puede ser la ley base de una Convención.

–¿Cree que si Pullaro queda habilitado para jurar por una nueva constitución que le permita dos mandatos, sumado al que tiene pueda llegar a tres?

-La auto reelección que se propone y que está en el proyecto original de (José) Corral, significa triple mandato. Hay antecedentes lamentablemente en Argentina de eso. Ya pasó en Salta, pasó en Tucumán, y pasó en otras provincias en donde la secuencia está calcada. Eso inaugura un modelo de constitución hegemónica, que además no sabemos si quiere que también sea libertaria para instalar la ley de la jungla en Santa Fe. Si van a ir a una Constitución libertaria, ortodoxa o si van a ir a una constitución feudal, la verdad, nosotros nos quedamos con la Constitución social.

–Sectores como La Libertad Avanza o Somos Vida, de Amalia Granata, plantean el rechazo a la reelección de Pullaro. ¿Podrías encontrarte del mismo lado en la Convención para tratar de impedir eso?

–Pullaro juró la Constitución de 1962, que permite la reelección, sólo que pide el intervalo de un período. Por lo tanto, el gobernador que juró por la Constitución de 62, tiene que tener intervalo de un período, como lo tuvieron los grandes gobernadores que tuvo Santa Fe. Empezando por Silvestre Begnis. Siguiendo por Reutemann, que fue también reelecto, como Obeid. El socialismo también respetó esa posición. Binner y Lifschitz respetaron eso. Claro que vamos a tener una posición clara en ese sentido, porque no es verdad que el gobernador de Santa Fe no tenga reelección. Lo que no tiene es la reelección inmediata a la que aspiran lamentablemente quienes hoy gobiernan.

–¿Cuál es la dificultad que impide la unidad del PJ santafesino?

–Todavía no se ha podido procesar lo que nos pasó y eso puso en tensión no solamente al peronismo, sino a todo el sistema político y a todas las instituciones de Santa Fe. Entonces, creo que tenemos que recuperarnos rápido de eso. Lo que se está perdiendo hoy a nivel nacional es inconmensurable. Yo creo que el peronismo tiene que encontrar un punto de síntesis. Un peronismo con una visión santafesina, que entienda Santa Fe.