Los cortocircuitos que suman tensión entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro a las puertas de 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pbarbieri/status/1869194515116155211&partner=&hide_thread=false Esto es una locura absoluta. Ingresos Brutos es el peor impuesto. Y ponerlo contra las billeteras virtuales atenta contra la inclusión financiera. Ridículos. pic.twitter.com/K55nLaedJB — Pierpaolo Barbieri (@pbarbieri) December 18, 2024

El estado de las rutas, otro frente de tormenta

Hay otro ejemplo del mal estado actual de la relación entre ambas administraciones: el tironeo por las rutas nacionales. También la semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que en el Gobierno “no hay ninguna preocupación” por el tema y el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, le contestó furioso: “Cada vez que voy allá me encuentro con gente que no sale de sus oficinas, que no conocen el interior, que viajan en avión, que no saben lo que es andar por una ruta, les chupa un huevo el interior y les chupa un huevo las rutas nacionales”.

Ante esta situación, la propuesta del gobierno santafesino era que la Nación le transfiera las rutas para hacerse cargo de su mantenimiento y reparación. El ministro Luis Caputo les dijo que sí, pero como canje de la deuda que mantiene la Casa Rosada con Santa Fe. No hubo acuerdo.

“Todo esto tiene mucho de déja vu a lo que pasó durante la gestión 2015 – 2019. Te decían una cosa favorable y en lo operativo te lo trancaban. La noticia era la decisión buena y luego era uno el que tenía que explicar por qué no se avanzaba”, amplía una fuente del área.

La película de la cárcel de Coronda

El intendente de Coronda, el radical pullarista Ricardo “Bachi” Ramírez, sí participó del acto de inauguración de la cárcel federal, pero no se guardó ninguna crítica contra la escena montada por Patricia Bullrich: “Falta infraestructura, cámaras, reclutamiento de personal, que se iba a dar en Coronda y no se dio, el anuncio de la ministra de la llegada de internos fue pasajero, fue una película. Estuvieron a las 6 de la mañana varios internos que no eran de esta localidad y ya se fueron, se les sacó una foto, una película y ya no están alojados en la Unidad Penitenciaria Federal”, disparó.

En rigor, los problemas vienen desde el inicio del proyecto de la cárcel a fines de la década del ’90, cuando la municipalidad de Coronda y varias instituciones de esa ciudad decidieron promover la construcción de la unidad penitenciaria en el distrito, en un contexto económico y social muy distinto. De hecho, las 64 hectáreas del predio fueron aportadas por el Estado local.

En 2015, los intendentes saliente y entrante, Cristian Bortolotto y Marcelo Calvet, firmaron una carta de entendimiento con el entonces ministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Alak, por la cual la Nación se comprometía a realizar cuatro obras compensatorias para la ciudad. De ellas, tres fueron resueltas o están proceso de resolución por distintos gobiernos provinciales.

La que queda, la urbanización de la ruta nacional Nº 11 y la construcción de una rotonda en la intersección con la ruta provincial Nº 64, que es sobre la cual está la cárcel federal, sigue trabada. Según contaron fuentes municipales a este medio, se propuso que aunque sea el personal de Vialidad Nacional realice el proyecto ejecutivo y luego el financiamiento lo aporte la provincia. Sin novedades, hasta ahora.

También hay reclamos corondinos para que la Nación invierta en obras vinculadas directamente a la cárcel federal: iluminación, cámaras de seguridad, lectores de patentes, personal de seguridad para los alrededores y tratamiento de residuos. “No hay plata”, es la respuesta oficial.

Finalmente, hay un punto central en la discordia. En aquella carta de entendimiento, la Nación asumía un compromiso: “Tal como lo viene desarrollando el Servicio Penitenciario Federal en las distintas provincias donde se instalan cárceles federales, realizará el reclutamiento del personal a ingresar a dicha institución en la zona de realización de la obra”.

Ese fue el argumento principal que llevó a Coronda a ofrecer su jurisdicción para construir la unidad penitenciaria. En el municipio entienden que el personal uniformado no será de la ciudad, porque va rotando por todo el país, pero pretenden que médicos, enfermeros, profesionales de la salud en general, docentes y administrativos sí sean locales. Hasta ahora, ese reclamo tampoco fue atendido.