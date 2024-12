Exámenes a estatales de Federico Sturzenegger: ATE asegura que el 96% aprobó y presiona por el pase a planta

AHORA!! AL GOBIERNO LE SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA CON LOS EXÁMENES!! EL 96% DE LOS ESTATALES YA APROBÓ Y AHORA ATE EXIGE EL PASE A PLANTA!! Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron… pic.twitter.com/OaeJKosS48

Las evaluaciones de Federico Sturzenegger

Aunque el Gobierno aclaró que las pruebas no iban a utilizarse para recortar personal, si un empleado falla tres veces la evaluación no podrá trabajar en el Estado. En sentido contrario, desde el ministerio de Sturzenegger también explicaron que quienes aprueben no tendrán asegurada su continuidad laboral.

ATE buscará usar el dato del alto porcentaje de personas aprobadas para presionar a la Casa Rosada con el pase a planta permanente del personal evaluado. Como contó Letra P, el gremio que conduce Aguiar viene profundizando su enfrentamiento con UPCN en torno a la paritaria y a las evaluaciones a los empleados estatales. Desde el sindicato de Andrés Rodríguez también salieron a cuestionar las evaluaciones al considerarlas “un atropello a la dignidad laboral” que “solo buscan humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”.