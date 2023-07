Estévez denuncia que el perottismo está detrás de la campaña de Juan Monteverde

Mirabella no es líder de nada. No es líder de su partido, que es el mismo que el tuyo. No es líder en su ciudad, que es Rafaela. Menos es líder en Rosario. Representa el olvido y el abandono a nuestra ciudad de esta gestión provincial. Es la cara no visible de la estafa de "La… https://t.co/DOirygFq1G