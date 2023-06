Pero no quedó allí. Ante la pregunta sobre qué opinaba de su rival, no anduvo con vueltas y siguió en esa línea. “Sukerman propone un cambio con la administración política dentro de lo posible, pero eso nos llevó a la Argentina a tener un 50% de pobres. Esa lógica de política tradicional es una lógica de oficialismo-oposición, en la que se justifica cualquier cosa cuando soy gobierno y pongo palos en la rueda cuando soy opositor. Planteamos una alternativa”.

Ciudad Futura se autoproclama la nueva política, más allá de que desde 2015 tienen bancas en el Concejo Municipal de Rosario, y a nivel nacional tienen lineamientos con el espacio de Juan Grabois. El actual jefe de Gabinete de Trabajo de la Nación respondió a la defensiva tras el ataque de su competidor. “Siempre fui crítico de la política tradicional por lo que no me siento aludido. He sido muy crítico del Frente de Todos a nivel nacional y del gobierno provincial del que he llegado a ser parte”.