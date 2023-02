Éramos pocos y el campo prendió el tractor 

“Si no llueve para fines de febrero, salimos”. Esa promesa se repitió varias veces a mediados de enero entre las entidades rurales de la zona núcleo y empieza a cumplirse. No es casual que la protesta del próximo martes sea en Villa Constitución , a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires, en el corazón de la sequía y en el cerebro de las manifestaciones contra el Gobierno.

“Si dejamos que den un paliativo y no se va a la raíz, como la revisión de retenciones, la unificación cambiaria, un seguro multiriesgo, etc, no habrá soluciones de fondo”, sostuvo Carlos Achetoni. El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) fue quien organizó la movida con mucha presión de las bases. Se le sumaron los halcones del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y hasta los autoconvocados, sin representación pero de fácil crítica al Gobierno.