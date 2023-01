Massa le prometió a la Mesa de Enlace medidas contra la sequía para el 1F

El ministro de Economía, Sergio Massa, garantizó que el 1° de febrero anunciará una serie de medidas para contrarrestar los efectos de la sequía que afecta a diversas zonas agrarias del país y aliviar así a productores del sector.

desPertar Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

desPertar Un análisis útil para enfrentar una realidad desafiante Recibilo todas las mañanas en tu mail Suscribite

El funcionario les propuso a los dirigentes de la Mesa de Enlace, que se reunieron este viernes en la sede que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tiene en Castelar, "cinco días de trabajo en conjunto", para que el primer día del próximo mes el Gobierno pueda dar "respuesta zona por zona y actividad por actividad".

"Queremos sentarnos a la mesa y hay que entender también que hay cosas que podemos resolver y otras que no", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda, quien estuvo acompañado en la sede del INTA de Castelar por el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y los secretarios de Agricultura, Juan José Bahillo, y de Producción, José de Mendiguren.

También podés leer El verdadero desafío de la sequía (de dólares)

Frente a la problemática desatada por la falta de lluvias, Massa reparó en la necesidad de lograr un trabajo conjunto en el que intervengan las autoridades provinciales y municipales de cada región perjudicada.

"Necesitamos el trabajo de todos y no declaraciones altisonantes. Entendemos el impacto en la ganadería, en las economías regionales y en los cultivos tradicionales, entendemos al campo como uno de los grandes pilares de la Argentina. Tenemos la responsabilidad de trabajar sin prejuicios políticos o ideológicos sino con la convicción de que hay que resolver problemas", enfatizó.

También podés leer Campo seco, política fértil

En esa línea, admitió que puede haber "soluciones que se escapan" ya que "la Argentina no es un país con grandes capacidades para intervención del Estado". No obstante, reparó en que "si uno de los grandes motores de la economía tiene problemas hay que repararlos para que ese motor funcione".

"Esperamos que a las decisiones del Gobierno las puedan acompañar provincias y municipios para que no haya una doble vara con los productores, el esfuerzo tiene que ser compartido", reiteró y pidió también "no usar la coyuntura para que algunos sectores que a lo mejor no tengan dificultades quieran sacar ventaja de la situación".