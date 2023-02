La Mesa de Enlace se moviliza y le pasa factura a Massa  

La Mesa de Enlace llevará adelante la semana que viene una asamblea de productores en el corazón de la zona núcleo santafesina para poner en acción el malestar contra el Gobierno, puntualmente, contra el ministro de Economía, Sergio Massa , luego de que las medidas anunciadas para compensar los daños de la sequía no hayan satisfecho al sector agropecuario. La manifestación hecha brasas en la relación que hasta ahora se mantenía en modos y abre un futuro incierto en el vínculo.

En tanto, el ministro Massa intentó desactivar la movida y bajar los decibeles para que la manifestación no se convierta en un punto de partida hostil del campo con el Gobierno. En medio de los anuncios de medidas por la gripe aviar le habló al sector: lo llamó a trabajar “unidos”. El secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, se mostró sorprendido y sostuvo que "no se puede decir que el Estado no está presente".