Con el peronismo y Unidos para Cambiar Santa Fe ya en cancha, las miradas ahora se posan en el armado de La Libertad Avanza, el espacio liderado por Javier Milei . Apuntados como el fiel de la balanza en la que se pesen los méritos para gobernar la provincia, los libertarios no se conforman con eso y avisan que van a presentar candidaturas en casi todas las categorías: la postulación máxima, la de gobernador, sigue en duda, aunque allí también hay optimismo. ¿Nombres? Reina el hermetismo, pero Amalia Granata se perfila para encabezar la lista de diputados provinciales. El cierre de listas es el 12 de mayo.

La decisión de jugar o no con un candidato o candidata en la máxima categoría, dicen, es del propio Milei, su hermana Karina Milei y su principal armador nacional, Carlos Kikuchi. Ese trío, conductor de La Libertad Avanza, quiere asegurarse competitividad. Entienden que apoyar un armado que no les garantice como mínimo dos dígitos de porcentaje de votos sería contraproducente para la expectativa que viene generando el libertario. No quieren otro Neuquén: allí el candidato local arañó el 8%, lejos de los 25% (+/-) que diversas encuestas le dan al economista nacionalmente.