En la protesta por la sequía, el campo hizo agua

La Mesa de Enlace prometió una fuerte protesta contra el Gobierno con los tractores al borde la ruta , pero terminó siendo apenas una asamblea entre productores sin lograr peso político ni simbólico. El reclamo, que apuntaba al ministro de Economía, Sergio Massa , luego de que no los conformara las medidas para compensar la sequía, no significó un cimbronazo para el Gobierno. Al contrario, le quita un eventual frente de tormenta con el sector y expone el poco poder de fuego de las entidades.

De hecho, Pino intentó bajarle la espuma al factor político en su discurso. “Desde acá le hablamos no sólo a (Alberto) Fernández, a Massa y a (Daniel) Scioli, sino también a Larreta, a Bullrich, (Javier) Milei, a quien sea candidato, y que exprese claramente cómo manejar las posibilidades del campo. No nos detengamos sólo a la crítica de este gobierno sino a quien nos quiere gobernar”, dijo el titular de la SRA.

Lo endeble de la Mesa de Enlace lo expuso Chemes de CRA, quien usó su discurso para contestarle a algunas voces críticas internas y de los autoconvocados, el combo inorgánico de halcones del campo. “Las entidades no respondemos al capricho personal, respondemos a la institucionalidad. Que no compartamos metodología de lucha no significa que no estemos de acuerdo en el objetivo”, dijo.