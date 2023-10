El rector radical de Rosario se pone al frente de la resistencia contra Milei

El peso de Bartolacci en el mundo universitario y, sobre todo, en el político no es menor, ya que es parte de una sociedad política con el intendente de Rosario, Pablo Javkin , y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck , que a la vez es su esposa , con quienes militó históricamente en el radicalismo.

Ahora integran la alianza electoral Unidos para cambiar Santa Fe junto con el socialismo, el PRO y otros sectores de la UCR que, además de Rosario, a partir de diciembre gobernarán la provincia de Santa Fe. De hecho, el gesto político de Bartolacci choca con la línea del gobernador electo Maximiliano Pullaro, quien en la previa de las elecciones provinciales se inclinó por Milei en caso de que Patricia Bullrich no ingresara al ballotage.

El rector firmó la resolución 1558/2023 por la cual desobliga a alumnos y docentes este miércoles desde las 15 para que puedan participar del encuentro “Ni voucher ni arancel: educación pública, gratuita y transformadora” en el marco de un Festival. No es menor que la movilización fue impulsada por la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (COAD).

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHernanFunes%2Fstatus%2F1709172091252084752&partner=&hide_thread=false El rector de la UNR se mete de lleno en la campaña y desobliga este miércoles a toda la comunidad para marchar contra los vouchers de @JMilei. "Es mi responsabilidad manifestarme por lo que se pretende hacer con la educación", responde @fbartolacci en @Cadena3_Rosario. pic.twitter.com/YAgiMbGWyC — Hernán Funes (@HernanFunes) October 3, 2023

"Hay un serio riesgo de que se retroceda y mi responsabilidad como Rector es advertir sobre el peligro que tenemos enfrente", dijo en la radio Sí 98.9 y continuó: "Si algo ha construido históricamente bien este país, y por eso somos reconocidos en el mundo, es un sistema universitario muy particular, que no tiene antecedente en ninguna parte del planeta". El rector aclaró que fue el Consejo Superior quien emitió el documento conjunto y que "no es una consideración personal", aunque el peso político del rector es insoslayable.