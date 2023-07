"El PJ está en competencia, pero se perdió tiempo de armado"

Armando Traferri intentará por quinta vez quedarse con la banca del Senado del poderoso departamento San Lorenzo, lindero a Rosario, con lo que completaría 20 años en la Cámara alta, un coto de poder clave en la política santafesina . Esta vez no tuvo incidencia en el armado electoral del peronismo como en otras oportunidades, pero igualmente cuestiona la organización. “Se perdió tiempo”, cuestionó en una entrevista con Letra P , aunque le pone fichas al PJ para la gobernación.

La responsabilidad la encuentra lejos de su umbral de poder y señala más arriba del partido; curiosamente no al gobernador Omar Perotti, con quien mantiene un ida y vuelta interminable. Esta será su primera elección luego de la novela judicial por una causa de juego ilegal y una imputación que quedó trunca por un desafuero que nunca llegó producto de una intensa disputa corporativa, pero que podría llegar en cualquier momento porque la Corte Suprema de la Nación tiene que resolver sobre la constitucionalidad de los fueros parlamentarios que hasta ahora lo mantuvieron fuera del alcance de los fiscales que lo acusan. Traferri dice que no escucha y sigue. “La gente me conoce”, asegura.