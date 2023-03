Ejército, no: el jefe de fiscales pide a la Gendarmería tras la amenaza a Messi

Para el jefe de fiscales de Santa Fe, “con un impacto como se hizo en su momento con Gendarmería sería suficiente y no demandaría tantas modificaciones de leyes e incluso meter un tema sensible como puede ser el Ejército”. ¿Cómo debería ser esa intervención? “Yo estoy convencido que las fuerzas federales tienen que estar de un mes y medio a tres meses para pacificar los barrios conflictivos, que es donde más se necesita, y después de allí empezar a trabajar mucho más con la policía provincial”.

El tema de utilizar el Ejército fue introducido en agenda por la presidenciable PRO Patricia Bullrich, en su visita del lunes a Rosario. Según Baclini, no solo no es necesario sino que además tomaría trabajo y tiempo, algo que no se lleva bien con la urgencia rosarina. El Ejército “está preparado para otras funciones, distintas”, apuntó el funcionario, “si se quiere militarizar hay que preparar al Ejército, hay que modificar leyes, un trámite que no es rápido y la intervención es necesaria ahora”, por lo que “tienen que ser fuerzas encargadas de la seguridad interior, son las más preparadas en este sentido”.